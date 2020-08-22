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Американского солдата схватили из-за русского тестя-армейца - CNN

22 августа 2020, 17:10  •  26 • Политика
Американского солдата Питера Рафаэля Дзибински Деббинса схватили из-за русского тестя-армейца, сообщает CNN. "Чем не повод для подозрений?" - иронизируют в Сети.
Напомним, ранее стало известно о том, что в США арестовали отставного сотрудника спецназа США - специального подразделения, известного как зелёные береты. По информации американского Минюста, Деббинс с середины 1990-х сотрудничал с российской разведкой. Как говорится в материалах дела, американец сливал секреты русским с декабря 1996 года по январь 2011 года. Отмечается, что с 1998 по 2005 год он был офицером в химических подразделениях, но по настоянию кураторов якобы перешёл в спецназ. Кроме того, за время этого сотрудничества гражданин США не раз посещал Россию.
Как сообщает американский телеканал CNN, Деббинс в своё время якобы встречался с российскими оперативниками с 1996 года и даже получил кодовое имя "Икар Лесников".
Кроме того, подозреваемый некоторое время жил в Челябинске, сообщают американские журналисты.
"Он также познакомился со своей женой в России, а его тесть был офицером российской армии, согласно предъявленным обвинениям", - пишет CNN.
"Чем не повод для подозрений?" - иронизируют авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена".
Деббинсу было предъявлено обвинение в заговоре "с целью сбора или передачи оборонной информации для оказания помощи иностранному правительству". Если его признают виновным, Деббинсу грозит максимальный срок - пожизненное заключение.

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