Американского солдата схватили из-за русского тестя-армейца - CNN

Напомним, ранее стало известно о том, что в США арестовали отставного сотрудника спецназа США - специального подразделения, известного как зелёные береты. По информации американского Минюста, Деббинс с середины 1990-х сотрудничал с российской разведкой. Как говорится в материалах дела, американец сливал секреты русским с декабря 1996 года по январь 2011 года. Отмечается, что с 1998 по 2005 год он был офицером в химических подразделениях, но по настоянию кураторов якобы перешёл в спецназ. Кроме того, за время этого сотрудничества гражданин США не раз посещал Россию.

Как сообщает американский телеканал CNN, Деббинс в своё время якобы встречался с российскими оперативниками с 1996 года и даже получил кодовое имя "Икар Лесников".

Кроме того, подозреваемый некоторое время жил в Челябинске, сообщают американские журналисты.

"Он также познакомился со своей женой в России, а его тесть был офицером российской армии, согласно предъявленным обвинениям", - пишет CNN.

"Чем не повод для подозрений?" - иронизируют авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена".

Деббинсу было предъявлено обвинение в заговоре "с целью сбора или передачи оборонной информации для оказания помощи иностранному правительству". Если его признают виновным, Деббинсу грозит максимальный срок - пожизненное заключение.