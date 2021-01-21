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Американского солдата, решившего помочь ИГИЛ*, разоблачили за год

21 января 2021, 00:25  •  67 • В мире
Рядового ВС США разоблачили при помощи сотрудника ФБР, который выдавал себя за сторонника ИГ*, связанного с боевиками на Ближнем Востоке.
В США обвинили рядового Коула Бриджеса в поддержке радикальных экстремистов. Мужчина стал служить в армии в 2019-м, а в конце 2020-го его задержали по обвинению в оказании помощи боевикам.
Как говорится на сайте американского Минюста, рядовой обвиняется в "предоставлении военных советов и рекомендаций о том, как убивать сослуживцев, людям, которых он считал частью ИГ*".
Отмечается, что за год, который он прослужил в армии, солдат начал изучать онлайн-пропаганду, продвигающую террористическую идеологию, и сам выражал поддержку радикалам в социальных сетях.
Кроме того, он связался со "сторонником" радикального движения. Им оказался сотрудник ФБР под прикрытием. Своему новому знакомому солдат давал советы, как выбирать цели для атаки в США, и выражал желание помогать террористам.
Уточняется, что обвиняемый проводил инструктаж предполагаемых боевиков ИГ*, в том числе давал советы о потенциальных целях в Нью-Йорке, включая Мемориал 9/11, и давал советы, как атаковать американских военных на Ближнем Востоке.
Бриджесу предъявили обвинения по двум пунктам - попытка оказания материальной помощи ИГ* и попытка убийства военнослужащих США, - каждый из которых предполагает до 20 лет лишения свободы.
*Террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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