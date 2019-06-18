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Американского новичка на Украине встретили минированием посольства США в Киеве
18 июня 2019, 16:54 • 39 • Политика
В Незалежной сменился временный поверенный в делах США на Украине. Им стал Уильям Тейлор. Но в Киеве американского новичка встретили минированием посольства Соединённых Штатов в столице Украины.
Не успело американское посольство в Киеве сообщить о том, что к ним прибывает новый временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, как стало известно о неприятностях диппредставительства в столице Незалежной.
Американского новичка, как оказалось, встретили в Киеве минированием посольства.
О поступившей в адрес посольства Соединённых Штатов угрозе написали сами американские дипломаты у себя в Twitter. На двух языках - английском и украинском.
"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай, - указывается в сообщении. - Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно".
Тейлор, как ожидается, будет возглавлять посольство на то время, что на Украине будет проходить избирательная кампания в Верховную раду, сами выборы, намеченные на 21 июля, а также "переходный период".
Фото: twitter/USEmbassyKyiv
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