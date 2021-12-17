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Американского инженера приняли за русского шпиона: Рассекречена спецоперация ФБР

17 декабря 2021, 04:10  •  86 • В мире
Министерство юстиции США раскрыло детали спецоперации ФБР. Агенты ловили (и поймали) американского инженера, работавшего на Пентагон. Его приняли за русского шпиона.
63-летний Джон Роув-младший работал инженером-испытателем. Он был сотрудником компании, выполнявшей заказы для Пентагона. В сообщении американского Минюста сказано, что у мужчины был доступ к секретным авиакосмическим технологиям военно-воздушных сил США.
Роува задержали, заподозрив в попытке шпионажа в пользу России. ФБР провело спецоперацию: один из агентов общался с инженером по переписке, а затем назначил встречу. Он заявил, что представляет русские власти. В ходе разговора инженер якобы согласился сотрудничать с Россией и передал своему собеседнику секретные данные. Информация была связана с электронными системами самолётов-истребителей США.
Бывшего подрядчика Пентагона обвинили в попытке предоставить иностранному правительству секретные данные, которые касаются национальной безопасности Соединённых Штатов. Джон Роув-младший потерял работу и свободу, быть может, навсегда. 17 декабря суд решит, виновен он или нет. Обвиняемому в шпионаже грозит пожизненный срок.

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