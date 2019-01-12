Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии

ВМС США направили к Сирии десантный корабль Kearsarge с морскими пехотинцами к берегам Сирии. На борту судна находятся вертолеты и беспилотники для прикрытия вывода войск из страны, сообщает The Wall Street Journal. Состав пехотинцев — несколько сотен.

Источник рассказал изданию, что цель миссии - обеспечить безопасный вывод американских солдат из арабской республики.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире телеканала Fox News, что решение о выводе американского военного контингента из Сирии представляет собой "хитрый шаг", который поможет рассорить Россию с ее партнерами.

По словам Макгрегора, уход американских войск с территории Северной Сирии может спровоцировать нападение турецких военных на курдов-террористов. России же в этом случае придется сделать выбор. Если она поддержит Турцию и впустит ее солдат в регион, то ей придется смириться с потерей влияния на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор. После вывода американских солдат Россия, Турция и Сирия, по мнению Макгрегора, будут "лишены спаивающего фактора", что само по себе очень "хорошо".