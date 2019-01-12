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Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии

12 января 2019, 13:24  •  91 • В мире
США направили военный корабль Kearsarge в сторону Сирии. На его борту солдаты и техника.
ВМС США направили к Сирии десантный корабль Kearsarge с морскими пехотинцами к берегам Сирии. На борту судна находятся вертолеты и беспилотники для прикрытия вывода войск из страны, сообщает The Wall Street Journal. Состав пехотинцев — несколько сотен.
Источник рассказал изданию, что цель миссии - обеспечить безопасный вывод американских солдат из арабской республики.
Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире телеканала Fox News, что решение о выводе американского военного контингента из Сирии представляет собой "хитрый шаг", который поможет рассорить Россию с ее партнерами.
По словам Макгрегора, уход американских войск с территории Северной Сирии может спровоцировать нападение турецких военных на курдов-террористов. России же в этом случае придется сделать выбор. Если она поддержит Турцию и впустит ее солдат в регион, то ей придется смириться с потерей влияния на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор. После вывода американских солдат Россия, Турция и Сирия, по мнению Макгрегора, будут "лишены спаивающего фактора", что само по себе очень "хорошо".

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