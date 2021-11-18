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Американское "убийство" в Киеве. Министра спасла удача

18 ноября 2021, 20:25  •  111 • Политика
Правоохранительные органы Украины предотвратили американское "убийство" в Киеве. Украинского министра спасла удача.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на министра агрополитики Романа Лещенко было совершено покушение. Заказчиком называют гражданина США, у которого к чиновнику имеются имущественные претензии.
По словам самого Лещенко, его заказчик - американец, который в 2017 году оказался замешан в мошенничестве. Причём жертвами этого мошенничества стал не только украинский министр, но и ряд аграриев.
По его шантажу и искам в правовой плоскости были выиграны все суды. Манипуляции, шантаж - я на них не реагировал,
- подчеркнул чиновник, не уточняя детали.
Монастырский в свою очередь добавил, что подозреваемый в 2018 году заказал ещё одного человека - сборщика долгов. Впрочем, убийства так и не произошло. Киллер обманул нанимателя, инсценировав преступление. Американцу показали видео с якобы погребением убитого, и тот поверил, что его цель устранена, передаёт "Страна.ua".
Отметим, что это уже не первое покушение на высокопоставленных украинских чиновников. В сентябре неизвестные расстреляли машину советника президента Украины Сергея Шефира. Чиновник остался жив, но его водитель получил ранения. Впрочем, представители украинской оппозиции предположили, что покушение было инсценировкой ради повышения рейтинга президента Владимира Зеленского.

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