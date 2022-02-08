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Американское признание: почему США заявили о поддержке притязаний Японии на Южные Курилы

08 февраля 2022, 01:40  •  93 • В мире
Вашингтон поддерживает Токио в вопросе северных территорий — так в Японии называют группу российских островов Курильской гряды. Об этом заявил посол США в Японии Рам Эмануэль, напомнив, что Соединённые Штаты признают японский суверенитет над спорными островами ещё с 1950-х годов. По его словам, Россия якобы не в первый раз проявляет неуважение к территориальной целостности других стран. В качестве примера дипломат привёл Украину и повторил уже традиционные обвинения в адрес Москвы. Вместе с тем Эмануэль поприветствовал усилия российского и японского правительств по заключению мирного договора. Эксперты считают, что Америка сегодня использует все возможности, чтобы продолжать формировать негативный образ России на международной арене. При этом, отметили аналитики, в Вашингтоне для достижения своих целей идут на манипуляцию общественным мнением и подтасовку исторических фактов.
 
© РИА Новости / Gettyimages.ru
 

США признают суверенитет Японии над группой островов Курильской гряды. Об этом заявил глава американского посольства в Токио Рам Эмануэль по случаю Дня северных территорий. Так в Японии называют Шикотан, Итуруп, Кунашир и архипелаг Хабомаи. Эти острова принадлежат России.

«7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу заявить с предельной ясностью: Соединённые Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами ещё с 1950-х годов», — сказал Эмануэль в видеообращении на своей странице в Twitter.

По его словам, Россия якобы пренебрегает чужим суверенитетом и делает это не в первый раз, «игнорируя международные правила и признанные границы».

«Начиная с северных территорий и заканчивая Крымом с востоком Украины — ни у кого нет сомнений в том, кто является агрессором. И (за ситуацией. — RT) наблюдает весь мир», — заявил посол.

При этом он поприветствовал усилия японских и российских властей по заключению мирного договора между государствами.

Глава американской дипмиссии также сообщил, что провёл переговоры с послом Украины в Токио на тему «российской агрессии». Он повторил уже ставшие традиционными обвинения в адрес Москвы.

  • Посол США в Японии Рам Эмануэль
  • AFP
  • © Behrouz MEHRI / POOL

Острова раздора

В Японии с подачи правительства вот уже более 40 лет 7 февраля является памятной датой. Она приурочена к годовщине подписания первого русско-японского договора (Симодского трактата), которое состоялось в 1855 году. Согласно ему, граница между государствами устанавливалась между островами Итурупом и Урупом. Итуруп и территории за ним отходили Японии в обмен на подписание торгового соглашения.

В этот день проводится «Общенациональный митинг за возвращение северных территорий», в котором принимают участие министры и депутаты. Последние два года мероприятие проходит в формате видеоконференции из-за коронавирусных ограничений. В частности, в этом году премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что намерен вести упорные консультации с Россией, чтобы заключить мирный договор. В свою очередь министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси назвал тему принадлежности островов важнейшим нерешённым вопросом в отношениях между Японией и Россией.

Не обходится и без митингов ультраправых активистов у посольства России в Токио.

Напомним, что нынешние границы между Россией и Японией определились по итогам Второй мировой войны. Возвращение Курильских островов и южной части Сахалина в состав СССР было условием вступления страны в войну против Японии, о котором просили союзники. Документ, закреплявший права Советского Союза на эти территории, был подписан на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. В соответствии с ним, к СССР вернулись эти острова после того, как Япония официально капитулировала 2 сентября того же года. При этом мирный договор между государствами так и не был заключён на тот момент.

  • Капитуляция войск Квантунской армии в августе 1945 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Халдей

Положение о том, что Япония утрачивает права на острова Курильской гряды и части Сахалина, было обозначено в Сан-Францисском мирном договоре, который был инициирован Соединёнными Штатами. При этом отказ Токио от этих территорий не подразумевал признания советского суверенитета над ними. СССР тогда отказался подписывать этот договор, так как в нём не были учтены его предложения по конкретизации принадлежности Курил и Сахалина. Кроме того, там не затрагивался вопрос о выводе иностранных войск из Японии.

Российско-японские переговоры о мире

Декларация между Москвой и Токио, предусматривавшая дальнейшее развитие отношений стран и подписание мирного договора, была заключена только в 1956 году. СССР был даже готов обсуждать передачу Японии острова Шикотан и Хабомаи при условии заключения мирного договора. Однако серьёзных подвижек в этом направлении не последовало и после этого.

Более того, из-за заключённого в 1960 году японо-американского договора безопасности Москва аннулировала обязательства по передаче островов.

Позднее вопрос о мирном договоре поднимался в начале 1990-х. Однако активизировался он уже после распада Советского союза. В частности, необходимость заключения мирного соглашения в 2001 году обсуждалась между президентом России Владимиром Путиным и Ёсиро Мори, занимавшим тогда пост премьер-министра Японии. В последующие годы подписывались декларации и делались различные заявления о перспективе переговоров по мирному договору. Однако ряд консультаций по этому вопросу состоялся только в 2013-м и 2014-м годах. Они проходили на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и Японии, а детали обсуждений не разглашались. Затем из-за ситуации на Украине переговоры были заморожены по инициативе японской стороны.

Только спустя четыре года, в ноябре 2018-го, на полях саммита АСЕАН в Сингапуре Путин и бывший на тот момент главой японского правительства Синдзо Абэ договорились активизировать диалог по мирному договору на основе японско-советской декларации 1956 года. Несмотря на то, что до сих пор не было заключено никаких конкретных договорённостей, диалог между странами продолжается.

Так, нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен в переговорах с Москвой следовать всем достигнутым ранее соглашениям, «включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году».

В японском посольстве в Москве подтвердили, что между РФ и Японией осуществляются контакты на различных уровнях по дипломатическим каналам.

«В то же время по поводу дат следующих встреч лидеров и министров иностранных дел двух стран на данный момент решений не принималось», — приводит сообщение дипмиссии ТАСС.

Американское давление

При этом США не оставляют попыток повлиять на вопрос территориальной принадлежности Курильских островов. В частности, Госдепартамент США в декабре 2020 года опубликовал правила розыгрышей грин-карт для жителей Южных Курил. Согласно американскому уточнению, они рассматриваются как японские подданные.

«Набрасывают медиаповоды»: в США опасаются «вторжения» России на Украину в любой момент

«Заявители, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, считаются уроженцами Японии. Заявители, рождённые на остальной территории Сахалина (Южного Сахалина), считаются уроженцами России», — говорится в документе, опубликованном на сайте Бюро по консульским делам.

На правила лотереи на получение грин-карт обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

В МИД РФ тогда отреагировали, заявив, что США таким образом ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм.

«Подменяют правовые нормы»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США, оказывая подобную поддержку Японии, пытаются вбить клин между Токио и Москвой и помешать им выстраивать конструктивные отношения.

«Ведь мы вроде бы уже нашли определённого рода консенсус в вопросе островов и работаем над проектом мирного договора, однако США делают всё, чтобы сорвать этот процесс, так как они не заинтересованы в заключении каких-либо конкретных соглашений между РФ и Японией», — рассказал в беседе с RT директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Это мнение разделяет и старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков. По его словам, США не хотят, чтобы их союзник, который длительное время шёл в фарватере американской политики, как-либо улучшал свои отношения с Россией, которую Вашингтон традиционно считает своим противником.

«В отношениях России и Японии сегодня наблюдается определённый баланс. Страны последовательно выстраивают свои отношения, чтобы создать благоприятную атмосферу для решения сложных проблем. И это раздражает Вашингтон, который хочет, чтобы у Москвы и Токио не было поводов к сближению», — отметил Казаков в разговоре с RT.

Аналитик подчеркнул, что нынешнее высказывание американского посла о поддержке японских притязаний на Курилы и их сравнение с украинскими притязаниями на Крым стоит рассматривать как попытку США надавить на Японию, которая достаточно пассивно реагирует на ситуацию вокруг Украины.

«Заявление Эмануэля сугубо пропагандистское и не имеет под собой исторических оснований. Так в США хотят спровоцировать напряжение в отношениях Москвы и Токио, чтобы ухудшить их перспективы выхода на какие-то компромиссные решения в двусторонних отношениях. Ведь если Япония сейчас воспримет заверения США всерьёз и начнёт проводить более агрессивную политику в отношении РФ, то весь накопленный ранее позитив сойдёт на нет. А это абсолютно не в интересах Токио», — добавил эксперт.

В связи с этим, полагает Алексей Мухин, США и стремятся представить Курильские острова эдаким «японским Крымом», хотя ситуации вокруг этих территорий не сравнимы.

«США пытаются переписывать историю и менять нынешнюю реальность, чтобы она отвечала их представлениям и способствовала достижению их интересов. К тому же они до сих пор пытаются доказывать, что только они могут претендовать на статус супердержавы, и насаждают свои правила миропорядка, подменяя ими международные правовые нормы», — пояснил аналитик.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что США сегодня идут на всё, чтобы усложнить жизнь России: в частности, провоцируют конфронтации между Москвой и её партнёрами.

«Как в случае с Украиной, Вашингтон пытается создать на наших границах (с Японией. — RT) очередной очаг напряжённости. А для этого в ход идёт манипулирование фактами и громкие заявления», — сказал в интервью RT Кнутов.

В связи с этим он назвал неудивительной нынешнюю попытку США подвести под общий знаменатель ситуацию с Курильскими островами и Украиной.

  • Здание Капитолия в Вашингтоне
  • AFP
  • © Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Путин жестами изобразил расширение НАТО к границам России

«Официальные лица США позволяют себе манипулировать фактами, полагаясь на низкую осведомлённость населения в вопросах истории. Их постоянной целью является очернение России, навязывание ей образа агрессора, который якобы угрожает цивилизованному миру. Таким путём американцы пытаются готовить почву, чтобы оправдать в глазах мировой общественности любые деструктивные меры против Москвы», — считает аналитик.

Однако, как заметил Алексей Мухин, сегодня США уже не имеют той мировой поддержки, которой пользовались в годы холодной войны.

«Их воспринимают в качестве страны, которая, игнорируя интересы других, даже своих партнёров и союзников, пытается гнуть свою линию», — резюмировал эксперт.

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