Американское присутствие в Сирии как причина затяжного кризиса • 68 • Война Единственная причина кризиса

Военное присутствие США на территории Сирии является единственной причиной затяжного кризиса в арабской республике и препятствием на пути к возвращению страны к мирной жизни. Такое мнение выразил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, который дважды встречался с президентом Сирии Башаром Асадом — в 2016 и 2018 годах. На последней встрече с сирийским лидером Блэк заявил, что сейчас война идет «более благоприятно» для страны, намекая на успешные действия правительственных войск по восстановлению суверенитета.









На этом фоне довольно блекло выглядят успехи Соединенных Штатов, оправдывающих свое вторжение борьбой с международным терроризмом. Несмотря на отсутствие до сих пор санкции Совбеза ООН, Вашингтон не прекращает попыток убедить мировое сообщество в законности своих действий и благородных намерениях на чужой территории.



Однако факты свидетельствуют об обратном, а «освободительная» война является скорее «нефтяной» и обусловлена стремлением американского руководства расширить зону своего контроля над районами с крупными энергетическими ресурсами, в том числе в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.



Сейчас на территории арабской республики расположено более десятка американских баз на северо-востоке Сирии, а также в районе сирийско-иорданской границы, которые являются дестабилизирующим фактором. Места дислокации баз США служат источником распространения хаоса и терроризма.



Зона Эт-Танф

Одним из таких очагов напряженности остается зона Эт-Танф, где американскими инструкторами осуществляется подготовка радикальных боевиков, в том числе бывших игиловцев (ИГ запрещено в России). С 2017 года, когда в районе сирийско-иорданской границы появилась база США, число находящихся здесь экстремистов увеличилось до 2,6 тысячи и продолжает расти. Пока инфраструктура 55-километровой зоны рассчитана на 3 тысячи мест, но не исключено, что «беспилотную» территорию в ближайшем будущем попытаются расширить в несколько раз.



Эта идея вынашивается продолжительное время и объясняется стратегическим расположением Эт-Танфа. Оно позволяет сохранять контроль над пограничными переходами, расположенными вдоль границы с Иорданией для беспрепятственного перехода бандгрупп на территорию Амана и в обратном направлении. Кроме того, проамериканских боевиков могут нацелить на Абу-Кемаль, а также захват месторождений в районе Пальмиры.



Логично предположить, что рост аппетитов в этом районе повлечет за собой усиление военного присутствия со стороны Пентагона. Скорее всего, данный вопрос обсуждался на встрече в Ираке 4 июня между союзниками по операции «Непоколебимая решимость».



Подробности тщательно скрываются

Подробности этого мероприятия тщательно скрываются от общественности, но, очевидно, что увеличение численности контингентов США является демонстративным шагом по отношению к Дамаску и его союзникам. Еще в середине мая исполняющий обязанности министра обороны США Шэнахан представил план о переброске 120 тысяч военных в ближневосточный регион для противостояния, помимо Сирии, еще и Ирану.



Сенатор Блэк считает, что сирийская война закончится очень быстро, а люди смогут восстанавливать страну в том случае, если американские войска покинут разрушенную войной страну. Однако завершение конфликта не вписывается в пентагоновские замыслы, а контроль над нефтяными месторождениями арабской республики по-прежнему числится в числе стратегических приоритетов Соединенных Штатов, где пока не готовы побороть свою нефтезависимость. Военное присутствие США на территории Сирии является единственной причиной затяжного кризиса в арабской республике и препятствием на пути к возвращению страны к мирной жизни. Такое мнение выразил сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, который дважды встречался с президентом Сирии Башаром Асадом — в 2016 и 2018 годах. На последней встрече с сирийским лидером Блэк заявил, что сейчас война идет «более благоприятно» для страны, намекая на успешные действия правительственных войск по восстановлению суверенитета.На этом фоне довольно блекло выглядят успехи Соединенных Штатов, оправдывающих свое вторжение борьбой с международным терроризмом. Несмотря на отсутствие до сих пор санкции Совбеза ООН, Вашингтон не прекращает попыток убедить мировое сообщество в законности своих действий и благородных намерениях на чужой территории.Однако факты свидетельствуют об обратном, а «освободительная» война является скорее «нефтяной» и обусловлена стремлением американского руководства расширить зону своего контроля над районами с крупными энергетическими ресурсами, в том числе в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.Сейчас на территории арабской республики расположено более десятка американских баз на северо-востоке Сирии, а также в районе сирийско-иорданской границы, которые являются дестабилизирующим фактором. Места дислокации баз США служат источником распространения хаоса и терроризма.Одним из таких очагов напряженности остается зона Эт-Танф, где американскими инструкторами осуществляется подготовка радикальных боевиков, в том числе бывших игиловцев (ИГ запрещено в России). С 2017 года, когда в районе сирийско-иорданской границы появилась база США, число находящихся здесь экстремистов увеличилось до 2,6 тысячи и продолжает расти. Пока инфраструктура 55-километровой зоны рассчитана на 3 тысячи мест, но не исключено, что «беспилотную» территорию в ближайшем будущем попытаются расширить в несколько раз.Эта идея вынашивается продолжительное время и объясняется стратегическим расположением Эт-Танфа. Оно позволяет сохранять контроль над пограничными переходами, расположенными вдоль границы с Иорданией для беспрепятственного перехода бандгрупп на территорию Амана и в обратном направлении. Кроме того, проамериканских боевиков могут нацелить на Абу-Кемаль, а также захват месторождений в районе Пальмиры.Логично предположить, что рост аппетитов в этом районе повлечет за собой усиление военного присутствия со стороны Пентагона. Скорее всего, данный вопрос обсуждался на встрече в Ираке 4 июня между союзниками по операции «Непоколебимая решимость».Подробности этого мероприятия тщательно скрываются от общественности, но, очевидно, что увеличение численности контингентов США является демонстративным шагом по отношению к Дамаску и его союзникам. Еще в середине мая исполняющий обязанности министра обороны США Шэнахан представил план о переброске 120 тысяч военных в ближневосточный регион для противостояния, помимо Сирии, еще и Ирану.Сенатор Блэк считает, что сирийская война закончится очень быстро, а люди смогут восстанавливать страну в том случае, если американские войска покинут разрушенную войной страну. Однако завершение конфликта не вписывается в пентагоновские замыслы, а контроль над нефтяными месторождениями арабской республики по-прежнему числится в числе стратегических приоритетов Соединенных Штатов, где пока не готовы побороть свою нефтезависимость. Александр Викторов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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