«Американское правосудие наконец-то приняло это решение»: в США началась процедура депортации Марии Бутиной в Россию

Россиянка Мария Бутина освобождена из тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида. Об этом сообщили в Иммиграционно-таможенной полиции США. В ближайшее время россиянку ожидает депортация — она должна прибыть в Москву 26 октября. Всего Бутина провела в заключении чуть больше года и трёх месяцев. В Штатах её обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Российские власти неоднократно обращали внимание на отсутствие доказательств и аргументов, в связи с чем констатировали политический характер вынесенного ей приговора. Абсурдным и несправедливым его называла и сама Бутина.

Гражданка России Мария Бутина освобождена из американской тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида. Вскоре она будет депортирована в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Иммиграционно-таможенной полиции США, под чьим надзором россиянка находится до возвращения в РФ.

«Отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США взял под стражу Марию Бутину, тридцатилетнюю гражданку России, после того, как сегодня её освободили из федеральной тюрьмы. Из соображений безопасности Иммиграционная и таможенная полиция не раскрывает детали процедуры высылки до успешной депортации», — говорится в сообщении.

Таким образом, россиянка провела в заключении чуть больше одного года и трёх месяцев. Напомним, в апреле 2019-го суд США признал её виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США.

Освобождение Бутиной уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рады тому, что американское правосудие наконец-то, после очень долгих проволочек, приняло решение, которого мы долго добивались», — сказал глава МИД РФ.

Посольство России в США уже сообщило, что Мария Бутина прибудет в Москву 26 октября. В интервью RT отец девушки Валерий Бутин заявил, что с нетерпением ждёт возвращения дочери, однако выразил опасения, что американские службы могут создать препятствия её возвращению на родину.

«Вместе с радостью ожидания остаётся и тревога. Мы уже столько натерпелись. Срок её заключения постоянно продлевался, хотя до суда регулярно появлялась надежда, что её отпустят. Сейчас наши опасения связаны с бюрократическими проволочками, которые может устроить иммиграционная служба», — добавил Валерий Бутин.

Говоря о дальнейших планах Марии, Валерий отметил, что она останется жить и работать в России.

«Всё, что происходит, не имеет отношения к правосудию»

Напомним, в США Бутину обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте. Якобы она по распоряжению «высокопоставленного представителя российского правительства» намеренно налаживала контакты с «американскими политическими деятелями», чтобы продвигать интересы РФ.

Её задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. До вынесения приговора суд отправил россиянку под стражу, мотивируя это тем. что в противном случае она могла сбежать.

Сама россиянка обвинения в свой адрес отрицала. Сотрудники российского посольства в США неоднократно навещали Бутину. Сообщалось, что россиянка содержится в тяжёлых условиях, а применяемые в отношении неё меры находятся «на грани пыток».

«Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — сообщили в посольстве.

В МИД России также подчёркивали, что рассматривают преследование Бутиной как политическое, и требовали его прекратить.

В декабре Бутина пошла на сделку со следствием — она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред Соединённым Штатам. По словам её отца, она могла пойти на это из-за условий содержания.

«Я думаю, что именно по этой причине согласилась — из-за условий содержания. Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания», — подчёркивал он в разговоре с RT.

О том, что никаких поручений от российских органов власти Бутина не получала, говорил и президент РФ Владимир Путин.

«То, что там эту Бутину заставляют в чём-то признаться, — я не понимаю, в чём там она может признаться, потому что никаких заданий государственных органов России она не исполняла. Это я могу ответственно заявлять, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12—15 лет», — подчёркивал глава государства.

«Страшный позор американскому правосудию»

26 апреля 2019-го Бутину приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. При этом суд учёл время, проведённое под стражей, в связи с чем этот срок истекал в начале ноября. Позже он был сокращён на 10 дней — до 25 октября. Вместе с тем суд одобрил и депортацию Бутиной в Россию после освобождения.

Спустя несколько дней после оглашения приговора россиянка смогла пообщаться с журналистами по телефону. Она заявила, что не ожидала такого жёсткого наказания.

«Я считаю, что это совершенный абсурд... Это страшный позор американскому правосудию», — сказала она.

В МИД России приговор Бутиной назвали политически ангажированным и не основанным на реальных правонарушениях.

«С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против неё обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому её принудили жёсткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути», — говорится в комментарии ведомства.

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма», — подчеркнули в МИД.