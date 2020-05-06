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Американское лекарство для русского премьера? Чем лечат Мишустина от COVID-19: Мнение блогера

06 мая 2020, 03:10  •  14 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подхватил коронавирус и сейчас проходит лечение в одной из государственных клиник страны. А вот чем именно лечат главу правительства от COVID-19 - большой вопрос, на который попытался ответить один из блогеров. Он заявил, что якобы речь идёт об американском лекарстве.
О том, что у премьер-министра России коронавирус, стало известно несколько дней назад. О своём заболевании Михаил Мишустин лично проинформировал президента Владимира Путина.
Сейчас самочувствие премьера нормальное. Он проходит лечение в одной из государственных клиник страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
По его словам, Михаил Владимирович проходит плановое лечение. Он также добавил, что Мишустин активно контактирует с коллегами, но по телефону.
А вот чем лечат Мишустина от COVID-19? Вопрос, на который пресс-секретарь главы правительства ответил без лишних уточнений. Беляков отметил, что врачи используют препараты, которые рекомендованы Минздравом пациентам "для лечения данного заболевания".
Автор zen-канала "Путёвка" выдвинул собственную версию лечения российского премьера, предположив, что якобы речь идёт об американском препарате. При этом блогер считает, что заболевание главы российского правительства заставляет задуматься в том числе и о построенной в нашей стране системе здравоохранения.
"В очередной раз перед лицом опасности вновь зависим от поставок чего-то там от враждебного Запада. По мнению лечащих премьера врачей, помочь ему может только препарат из США", - утверждает без конкретных примеров автор публикации.
В частности, он заявляет о том, что "ответственные сотрудники Минздрава сейчас (якобы) занимаются поисками специального малотоксичного препарата, который производится только в США". Однако не стал указывать ни названия самого американского чудо-препарата, ни имён и фамилий тех самых "ответственных сотрудников" министерства.
Но на фоне распространения фейков о коронавирусе в России, о чём ранее сообщили в Лиге безопасного интернета, подобная публикация очень напоминает очередной вброс. Особенно если учесть массу недомолвок автора поста.

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