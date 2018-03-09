Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на ...
Следующее в Петербург панамское судно терпит бедствие во льдах Финского залива
Несколько человек погибли при обстреле нового пункта пропуска в Восточной Гуте
В Восточной Гуте боевики обстреляли пункт пропуска: Есть погибшие и раненые
Главная / Политика

Американское издание призвало США учиться русофобии у Латвии

09 марта 2018, 05:09  •  155 • Политика
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал правительство собственной страны и соцсети объединиться в борьбе с Россией. Эту же тактику, считает USA Today, могли бы принять на вооружение и США.
Информагентство USA Today призвало своих американских читателей - равно как и руководство собственной страны - ориентироваться во всем на Латвию. По мнению издания, США есть чему поучиться у своего "крошечного" младшего брата по НАТО.
К примеру, США могли бы поучиться у латвийцев тому, как следует противостоять всепроникающему "российскому вмешательству". Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич кажется USA Today наиболее подходящим наставником в этом отношении.
Он, отмечает газета, недавно заявил, что Россия не только вмешивается в дела других стран, но стремится к низвержению всего западного общества. "Цель вмешательства не в том, чтобы помочь той или иной стороне, а в том, чтобы заставить людей с разными точками зрения сталкиваться между собой, чтобы подорвать основы западного общества и институтов", - поясняет свою точку зрения министр.
Методы, которые Кремль использует для очернения Латвии и образа ее чиновничества, постоянно меняются, настаивает он. Потому, считает Ринкевич, правительство и руководство крупнейших социальных сетей должны работать вместе, чтобы пресечь все возможные источники "кремлевской пропаганды" во всемирной паутине.
Подробней с обзором материала USA Today вы можете ознакомиться на сайте RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

155
Источник
Похожие новости
08 марта 2018, 10:54
Посольство РФ в США раскритиковало Госдепартамент за дезинформацию
08 марта 2018, 22:39
Ликвидации Донбасса им мало: США готовят санкции за посещение Крыма
08 марта 2018, 14:09
Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты

Загрузка...
08 марта 2018, 19:24
Бандеровцы планируют блокировать выборы президента России на Украине
09 марта 2018, 09:39
Источник: встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии не состоялась
09 марта 2018, 09:39
Посольство РФ в США предложило использовать Twitter для организации встречи с Тиллерсоном
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 марта 2018, 05:09
Телеканал Fox News заявил об упадке мужчин в США
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украи...
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит бал...
09 марта 2018, 01:39
«Предрекают уже тысячу лет»: в Москве отреагировали на заявления Порошенко о «разруше...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 марта 2018, 17:09
Путин прав: Политики и эксперты США подтвердили бесполезность американской ПРО
03 марта 2018, 09:24
США хотят принудить Россию продолжать поставлять газ Украине
03 марта 2018, 22:09
«Амбиции Порошенко убивают экономику»: чем грозит Украине расторжение газовых контрактов с Россией
05 марта 2018, 11:39
Коммерческий директор «Нафтогаза» заврался, объясняя, почему Украина покупает газ в четыре раза дороже российского
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.