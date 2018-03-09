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Американское издание призвало США учиться русофобии у Латвии
09 марта 2018, 05:09 • 155 • Политика
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал правительство собственной страны и соцсети объединиться в борьбе с Россией. Эту же тактику, считает USA Today, могли бы принять на вооружение и США.
Информагентство USA Today призвало своих американских читателей - равно как и руководство собственной страны - ориентироваться во всем на Латвию. По мнению издания, США есть чему поучиться у своего "крошечного" младшего брата по НАТО.
К примеру, США могли бы поучиться у латвийцев тому, как следует противостоять всепроникающему "российскому вмешательству". Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич кажется USA Today наиболее подходящим наставником в этом отношении.
Он, отмечает газета, недавно заявил, что Россия не только вмешивается в дела других стран, но стремится к низвержению всего западного общества. "Цель вмешательства не в том, чтобы помочь той или иной стороне, а в том, чтобы заставить людей с разными точками зрения сталкиваться между собой, чтобы подорвать основы западного общества и институтов", - поясняет свою точку зрения министр.
Методы, которые Кремль использует для очернения Латвии и образа ее чиновничества, постоянно меняются, настаивает он. Потому, считает Ринкевич, правительство и руководство крупнейших социальных сетей должны работать вместе, чтобы пресечь все возможные источники "кремлевской пропаганды" во всемирной паутине.
Подробней с обзором материала USA Today вы можете ознакомиться на сайте RT.
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