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Американское издание издевается над вооружёнными силами Германии

12 февраля 2018, 00:39  •  151 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель, отказываясь увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, становится предателем НАТО, пишет Том Роган в The Washington Examiner.
Вклад Германии в обороноспособность НАТО не превышает 1,3% её ВВП, и до 2024 года увеличивать долю своих военных расходов Берлин не собирается. При этом соседняя Польша тратит на эти цели 2% ВВП и планирует тратить больше, до 2,5%, хотя её экономика в семь раз слабее немецкой.
Сейчас НАТО, по мнению автора статьи, держится на шести странах – США, Великобритании, Польше и трёх республиках Прибалтики. Выход один, убеждает автор: передислоцировать войска НАТО из Германии в Польшу, чтобы выиграть хотя бы географически (ближе к границам России), если не удаётся выиграть в финансовом отношении. Передислоцированные американские подразделения предлагается разместить вдоль границ Польши и Прибалтики с российской Калининградской областью.
При этом автор статьи в американском издании издевается над вооружёнными силами Германии: дескать, её подводный флот практически не существует, бронетанковые силы – «просто смех», а силы ПВО якобы могут быть легко уничтожены 2-3 эскадрильями российских самолётов.
Соб. корр. ФСК

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Американское издание издевается над вооружёнными силами Германии
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