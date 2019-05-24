Американское информагентство в честь юбилея высадки в Нормандии опубликовала фото бывшего гитлеровца

Агентство Associated Press, штаб-квартира которого расположена в Нью-Йорке, дало новый повод говорить о фальсификациях истории Второй мировой войны.

В начале недели СМИ обратили внимание на выпуск в США юбилейной победы к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой из числа основных союзников, победивших гитлеровскую Германию, был исключён СССР. Дизайнер указал в числе главных "отцов" Победы двух американских президентов, Эйзенхауэра и Трумэна (который предлагал поддерживать Германию против России), а из 50 членов антигитлеровской коалиции выделил США, Великобританию и Францию.

После публикации подборки фотографий от AP пользователи соцсетей предположили, что сувенирная монета к 100-летию Победы будет включать ещё и флаг Третьего Рейха. Дело в том, что в подборку фотографий ветеранов, участвовавших в высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, был включен и снимок бывшего гитлеровца.

"Решительные немецкие защитники зарылись в доты, пытаясь удержать возвышенности", - так американское издание описывает происходившее на французском побережье в разгар Второй мировой.

В подборку вошли фотографии бывших военнослужащих из США, Великобритании и Канады. В том же ряду находится и фотография бывшего гитлеровца. "Немецкий ветеран "Дня Д" Пол Гольц позирует фотографу в своем доме в Кенигсвинтер, Германия, после интервью агентству Associated Press 17 мая 2019 года. Гольц и его товарищи были взяты в плен американским патрулем 9 июня 1944 года после высадки союзников", - гласит подпись к снимку.

Фото: твиттер/@ValLisitsa