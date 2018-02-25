Американское двоемыслие, или Зачем нужна ВТО

Офис торгового представителя США (United States Trade Representative - USTR), возглавляемый Робертом Лайтхайзером (Robert Lighthizer), представил Конгрессу США доклад о том, насколько соответствуют Россия и Китай требованиям Всемирной торговой организации (ВТО). Вывод доклада однозначный – не соответствуют совсем.

Здесь надо заметить, что Офис торгового представителя США является составной частью канцелярии американского президента и участвует в формировании торговой политики США. А ВТО составной частью канцелярии президента США не является; во Всемирной торговой организации состоят более 160 стран, и принципы, на которых эти страны в рамках данной организации договариваются о правилах мировой торговли, включают «отсутствие дискриминации, более свободные условия торговли, поощрение конкуренции». Тем не менее США взялись решать, насколько этим принципам соответствует торговая политика других государств.

Итак, сообщает USTR, «системе мировой торговли угрожают крупные экономики [Китай и Россия. – Е.П.], которые не намерены открывать свои рынки для торговли и справедливого участия». И, конечно, «такая практика не совместима с рыночным подходом, прямо предусмотренным для членов ВТО, и противоречит фундаментальным принципам ВТО». С точки зрения сотрудников Лайтхайзера, «Китай и Россия не смогли принять ориентированную на рынок экономическую политику, проводимую Всемирной торговой организацией (ВТО), и не выполняют некоторые ключевые обязательства, взятые при вступлении в ВТО».

Конкретно по Китаю: он ограничивает доступ на свой рынок импортных товаров и услуг (особенно финансовых), иностранных производителей и поставщиков. Не позволяет американским компаниям самим принимать решения о передаче технологий или лицензировании права интеллектуальной собственности, а делает это одним из условий сделки. И далее: «Китай твёрдо поддерживает лидирующую роль государства в экономике и продолжает проводить политику развития и поддержки своей промышленности, одновременно стремясь ставить в невыгодные условия своих иностранных партнёров и наносить им вред». Прямо скандал! Никакой свободы торговли!

Не лучше и с Россией, которая за прошлый год «ясно показала, что не намерена выполнять многие обещания, сделанные Соединенным Штатам и другим членам ВТО», а значит, и следовать принципам организации. «Сельское хозяйство остается самым спорным сектором для экспортеров США. В дополнение к запрету на импорт почти на все товары сельского хозяйства из Соединенных Штатов и других членов ВТО Россия продолжает возводить барьеры на сельскохозяйственный экспорт из США… Россия продолжает опираться на… дискриминационную практику, исключающую экспорт из США».

А теперь посмотрим, как соответствует принципам пресловутой свободы торговли политика США. Как сообщает американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, в терминологии американских экономистов стало очень популярно выражение «угроза нанесения ущерба национальной безопасности США». К примеру, американское министерство торговли высчитало, что импортные сталь и алюминий «угрожают нанести ущерб национальной безопасности США». Производство стали и алюминия в Америке обходится дороже, чем импорт. Поэтому США – крупнейший в мире импортёр стали, а их крупнейшие экспортёры – Китай (там за месяц производится столько же стали, сколько в США за год) и Россия. Так же и с алюминием. В последние пять лет занятость в алюминиевой промышленности США сократилась более чем наполовину, шесть заводов закрылись, и только два из оставшихся пяти работают на полную мощность. Нарастить рентабельность предприятий (повысить производительность труда, внедрить новые технологии) долго и дорого. Быстрее и дешевле повысить ввозные пошлины на импортный алюминий до 7,7 процента для всех или ввести тариф в 23,6 процента на алюминий из Китая, России, Гонконга, Венесуэлы и Вьетнама, а остальным ввести квоту, равную прошлогоднему экспорту в США. Или лучше административным путём ограничить для всех стран поставки алюминия в США объёмом в 86,7 процента от прошлогодних поставок.

А сталь? Поднять на импортную сталь тариф до 24 процентов или ввести квоты, ограничив этот импорт 63 процентами прошлогодних объёмов? При этом главные из четырнадцати экспортёров стали в США – Китай, Россия и Германия. Внимательный читатель спросит: а как же свобода торговли и ВТО? Вопрос закрывается «угрозой нанесения национального ущерба».

По этому случаю Deutsche Welle отмечает, что если Дональд Трамп сегодня даст старт торговой войне, то «ЕС в течение нескольких дней может ввести ответные пошлины на важную продукцию из Соединённых Штатов... При этом штрафные пошлины могут быть введены на самый широкий перечень американских продуктов от апельсинового сока до мотоциклов и виски». То есть в штрафном списке Еврокомиссии может появиться сельскохозяйственная продукция из США, в том числе картофель и помидоры. Туда же попадут и мотоциклы Harley, и виски Bourbon.