Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"

Американский журналист Майкл Бом, вот уже 20 лет живущий в РФ, сравнил высказывания современных российских политиков с "планом Даллеса". Он шутил и успокаивал, объясняя, почему неправы Патрушев и Лавров. "Вам, Бом, не понять", - попытались объяснить самое важное о национальных ценностях люди.

На своей странице в Facebook Бом напомнил о заявлении секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Тот уверен, что Запад пытается "разрушить духовно-нравственные ценности" жителей РФ. Глава МИД Сергей Лавров также говорил о навязывании России "весьма сомнительных ценностей", а ведь они вступают в противоречие российским культурным традициям.

По мнению американского журналиста, эти политики напрасно говорят о "тлетворном влиянии Запада". Майкл Бом вдруг вспомнил о "плане Даллеса", назвав его популярной во времена СССР теорией заговора. Тогда считали, что через литературу, кино, музыку и так далее ЦРУ целенаправленно разлагает советское общество.

"Но фишка в том, что "План Даллеса" нигде и никогда не существовал. "А все остальное – правда", как было сказано в старом анекдоте", - попытался пошутить Бом.

Попытался он и успокоить людей: России, мол, ничего нельзя навязать. Журналист отметил, что РФ – во многом консервативная страна, поэтому радикальные ценности здесь не приживутся. Кроме того, поправки в Конституцию усилил эту защиту.

"Пора похоронить навсегда все современные проявления "плана Даллеса" и понять, что они, по сути дела, такие же самые подделки, каковым был исходный "план Даллеса" в советский период", - заключил автор поста.

В комментариях русские докопались до ценностей и попытались объяснить американцу, что к чему.

"Майкл, а ведь вы – часть этого плана", - написала Людмила Петровская.

"Винтик в этом плане", - добавила Лариса Борисова.

По мнению пользователя с ником Эхо России, Майкл Бом – это особый сотрудник разведки, очень глубоко законспирированный. Доказательством этого является декларируемая любовь к родине – США, но при этом нежелание туда возвращаться.

"Так поступает только разведчик, а не журналист! Плюс если бы Бом был настоящим журналистом, то он интересовался и другими темами в России кроме политики, плюс более свободно вёл себя с окружающими, а не как дипломат", - поделился мнением пользователь.

"Ну как всегда. Западные разговоры и обвинения в тлетворном влиянии России на их ценности – это правда, а вот наши об их влиянии, конечно же, бред", - иронизирует Фёдор Новопашин.