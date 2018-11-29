Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Планировали убийства правоохранителей и предпринимателей»: в Кабардино-Балкарии...
Россияне сдают неучтенное оружие Росгвардии
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Трамп признал Крым российским, отказавшись встречаться с Путиным - СМИ
Главная / Политика

Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ

29 ноября 2018, 22:24  •  137 • Политика
Работающий на Украине корреспондент американского издания The Daily Signal Нолан Питерсон рассказал своим подписчикам в Twitter об эмоциональном состоянии военнослужащих ВСУ, оказавшихся на линии разграничения в Донбассе. По словам журналиста, даже больше, чем нехватка боеприпасов, их сейчас терзает одиночество.
Так, Питерсон написал: «Я спросил украинского солдата на линии фронта, что ему нужно больше всего. Он сказал мне: «Больше, чем боеприпасы, нам нужно знать, что мы не одни».
Напомним, что военное противостояние постмайданных украинских властей и защитников народных республик Донецка и Луганска в Донбассе продолжается с первой половины 2014 года. Военные ведомства и ЛНР, и ДНР регулярно сообщают о низком моральном состоянии размещенных на линии разграничения украинских военнослужащих.
В числе прочего сообщалось и о постоянном чувстве изолированности, которое ощущают украинские военнослужащие. Таким образом, комментарий Питерсона об одиночестве солдат ВСУ не является уникальным.
Также отметим, что с 26 ноября 2018 года в ряде регионов Украины действует военное положение. Оно введено Верховной радой после инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе. Тогда три украинских корабля нарушили государственную границу России и были задержаны.
I asked a Ukrainian soldier on the front lines what he needed most. He told me: "More than ammunition, we need to know we're not alone." pic.twitter.com/kR6vwWiwqJ
— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) 29 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

137
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 02:54
Адвокаты и прокуроры в деле Бутиной надеются на внесудебное решение
29 ноября 2018, 22:24
«Это, конечно, вызывает вопросы»: Милонов отреагировал на поездку сына Жириновского в Майами
29 ноября 2018, 22:24
Скорее всего – да: Трамп выступил за переговоры с Путиным на G20 - Bloomberg

29 ноября 2018, 22:24
Глава погранслужбы Украины объяснил, почему граждан России массово разворачивают на границе
29 ноября 2018, 22:24
Трамп признал Крым российским, отказавшись встречаться с Путиным - СМИ
29 ноября 2018, 19:09
Чем обернется для России и США саммит «Большой двадцатки»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
26 ноября 2018, 00:09
Погранслужба ФСБ России подбила украинские боевые катера, заявили в Минобороны Украины
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.