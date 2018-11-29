|
Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ
29 ноября 2018, 22:24 • 137 • Политика
Работающий на Украине корреспондент американского издания The Daily Signal Нолан Питерсон рассказал своим подписчикам в Twitter об эмоциональном состоянии военнослужащих ВСУ, оказавшихся на линии разграничения в Донбассе. По словам журналиста, даже больше, чем нехватка боеприпасов, их сейчас терзает одиночество.
Так, Питерсон написал: «Я спросил украинского солдата на линии фронта, что ему нужно больше всего. Он сказал мне: «Больше, чем боеприпасы, нам нужно знать, что мы не одни».
Напомним, что военное противостояние постмайданных украинских властей и защитников народных республик Донецка и Луганска в Донбассе продолжается с первой половины 2014 года. Военные ведомства и ЛНР, и ДНР регулярно сообщают о низком моральном состоянии размещенных на линии разграничения украинских военнослужащих.
В числе прочего сообщалось и о постоянном чувстве изолированности, которое ощущают украинские военнослужащие. Таким образом, комментарий Питерсона об одиночестве солдат ВСУ не является уникальным.
Также отметим, что с 26 ноября 2018 года в ряде регионов Украины действует военное положение. Оно введено Верховной радой после инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе. Тогда три украинских корабля нарушили государственную границу России и были задержаны.
Подпишитесь на нас
137
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
27 ноября 2018, 03:39
|
26 ноября 2018, 17:54
|
26 ноября 2018, 00:09
|
26 ноября 2018, 06:39
|
26 ноября 2018, 13:09
|
28 ноября 2018, 04:09
|
26 ноября 2018, 08:28