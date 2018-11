Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ

Так, Питерсон написал: «Я спросил украинского солдата на линии фронта, что ему нужно больше всего. Он сказал мне: «Больше, чем боеприпасы, нам нужно знать, что мы не одни».

Напомним, что военное противостояние постмайданных украинских властей и защитников народных республик Донецка и Луганска в Донбассе продолжается с первой половины 2014 года. Военные ведомства и ЛНР, и ДНР регулярно сообщают о низком моральном состоянии размещенных на линии разграничения украинских военнослужащих.

В числе прочего сообщалось и о постоянном чувстве изолированности, которое ощущают украинские военнослужащие. Таким образом, комментарий Питерсона об одиночестве солдат ВСУ не является уникальным.

Также отметим, что с 26 ноября 2018 года в ряде регионов Украины действует военное положение. Оно введено Верховной радой после инцидента, произошедшего 25 ноября в Керченском проливе. Тогда три украинских корабля нарушили государственную границу России и были задержаны.

I asked a Ukrainian soldier on the front lines what he needed most. He told me: "More than ammunition, we need to know we're not alone." pic.twitter.com/kR6vwWiwqJ