Ведущий американского телеканала Fox News рассказал о причинах обострения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в нём виноваты помощники Байдена, а президент России просто пытается обезопасить границы своей страны.

О "планах Путина" в эфире Fox News рассказал ведущий Такер Карлсон. По его словам, президент России "не хочет заполучить Бельгию", а пытается сделать всё возможное, чтобы Украина не вошла в НАТО. И это не лишено смысла.

"Каково бы нам было, если бы Мексика и Канада стали сателлитами Китая? Нам бы это совсем не понравилось", - заявил Карлсон.

При этом ведущий отметил, что к конфликту с Россией Украину толкают помощники Байдена. Кризис является их творением. При этом остаётся неясным, какое отношение дела в Киеве имеют к основным интересам Вашингтона.

"Наконец вспышки разума начинаются проявляться на американских каналах. Ведущий Fox News Такер Карлсон озвучил то, о чём многие американские политики даже думать боятся", - прокомментировала слова американского ведущего журналистка Ольга Скабеева.