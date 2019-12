Американский законопроект «Цезарь». Асад должен уйти? • 71 • Аналитика

В ближайшее время президент США Дональд Трамп должен подписать пакет законов под общим названием National Defense Authorization Act, определяющий военную политику страны на следующий год. Частью этого пакета является законопроект Caesar Syria Civilian Protection Act («Акт о защите гражданского населения Сирии «Цезарь»). Он предлагает новые меры по Сирии, направленные на борьбу с ее законными властями и на противодействие ее странам-союзникам.



Долгий путь закона

Законопроект Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (HR 31) в его нынешнем виде был внесен в Конгресс 3 января этого года. Авторами документа выступили почти 60 конгрессменов из обеих партий. Достаточно быстро законопроект прошел необходимые проверки, после чего его отправили для голосования в Палату представителей.





22 января Палата отдала большинство голосов за принятие проекта. После этого документ передали в Сенат для дальнейшего одобрения. Однако на этом этапе процесс принятия закона замедлился. Необходимые формальные процедуры заняли несколько месяцев, и только в июне законопроект поставили в очередь на голосование.



Ситуация не изменилась до сих пор. Законопроект все еще не рассматривался Сенатом, не получил одобрения и остается без движения. Рассмотрение и голосование должно состояться на этой неделе, но его результаты пока не ясны. Если Сенат проголосует за «Цезарь», то в ближайшее время он войдет в National Defense Authorization Act и отправится на подпись к президенту.



Особые меры

Мнение официального Вашингтона по сирийскому вопросу давно и хорошо известно. США считают, что администрация президента Башара Асада должна уйти и уступить место другому правительству, соответствующему американским пожеланиям и требованиям. Для этого США готовы принимать различные меры, в т.ч. вводить санкции. Очередным рычагом давления должен стать закон Caesar. Он предлагает экономические и политические методы давления на саму Сирию и ее союзников.



Статья 101 законопроекта предусматривает меры в отношении Центрального банка Сирии. В течение полугода после подписания закона Минфин США должен будет проверить сирийский Центробанк на предмет участия в отмывании денег. Если такие схемы будут выявлены, в отношении этой организации необходимо ввести санкции.



В те же сроки необходимо выявить иностранных граждан и зарубежные организации, в отношении которых тоже предлагается вводить санкции. Наказывать предлагается за материальную, финансовую или техническую поддержку правительству и лоялистским организациям Сирии. Также накажут лиц, имеющих отношение к сирийским операциям России, Ирана или иных зарубежных стран.



Поводом для санкций называют продажу или предоставление различных товаров, услуг, данных и т.д., которые могут поддержать сирийскую добывающую и перерабатывающую промышленность. То же касается продажи и передачи авиационной техники и комплектующих для нее, строительных и инженерных услуг и т.д.



Законопроект предусматривает обычный набор санкций для наказания нарушителей. Предлагается заморозка любых действий с имуществом нарушителя, контролируемым США. Также речь идет об аннулировании виз и отказе в выдаче новых. Возможно вынесение штрафов в соответствии с существующим законодательством.





Ст. 102 обязывает президента США в течение 180 дней определить зоны Сирии, в которых гражданское население подвергается принудительному перемещению, а также выявить районы, подконтрольные Дамаску, Ирану и России. Затем необходимо выработать стратегию по дальнейшим действиям, направленным на защиту гражданского населения.



Вторая и третья главы «Цезаря» описывают меры, направленные на ослабление «режима Б. Асада» и на поддержку гражданского населения. Предлагается дополнение уже существующих законов и создание новых стратегий действия.



Ст. 401 главы 4 описывает условия для приостановки действия санкций. При наличии этих условий президент США имеет право приостановить санкции на срок не более 180 дней. Условия достаточно просты. Они прямо затрагивают военную деятельность правительства Сирии и касаются российской операции.





Законопроект требует от Сирии и России прекратить использовать воздушное пространство для нанесения ударов по гражданскому населению. Требуется обеспечить доступ гуманитарных миссий в районы, «осажденные правительством Сирии», освободить политических заключенных и обеспечить расследование правонарушений в этой сфере. Сирия, Россия и другие страны более не должны осуществлять преднамеренные удары по медицинским объектам, учреждениям образования, местам сбора людей и т.д.



Дальнейшие статьи законопроекта оговаривают специфику его исполнения, назначают ответственных и т.д.



Инструмент давления

Цели и задачи законопроекта Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019 (HR 31) понятны и очевидны. Более того, его авторы даже не скрывают их. Вашингтон давно желает убрать Б. Асада и постоянно принимает различные меры, хотя конечная цель до сих пор не достигнута. Законопроект «Цезарь» во многом повторяет уже принятые меры, но предлагает и новые способы решения политических задач.



Вашингтон в лице обеих партий Конгресса вновь пытается использовать тему «тирана Асада, уничтожающего собственный народ» и на ее основе строит новый законопроект. В очередной раз предлагаются санкции в отношении представителей сирийских властей на разных уровнях. Впрочем, для них это не будет неожиданностью. США давно и планомерно всеми доступными методами пытаются давить на Б. Асада и его коллег.



Куда больший интерес в законопроекте представляют меры в отношении третьих стран. Caesar Syria Civilian Protection Act предусматривает наказание за сотрудничество с «режимом Асада» в ряде сфер. Примечательно, что эти меры вводятся не только за участие в военных операциях, но и в других контекстах. Так, зарубежным странам и организациям под угрозой санкций запрещают участвовать в инфраструктурном строительстве в Сирии.



Эта мера представляет особый интерес. Утверждается, что такой запрет лишит «режим Асада» средств, в т.ч. от зарубежных инвесторов, и не позволит ему нажиться на строительстве. Кроме того, восстановление социальных объектов и мирной жизни в освобожденных районах добавляет Б. Асаду уважения среди гражданского населения, что тоже является важным фактором в политической борьбе.



Любопытно, что авторы «Цезаря» предлагают лишить Б. Асада финансов и влияния на народ, но при этом не уточняют, кто, как и за счет каких средств должен восстанавливать сирийскую инфраструктуру. В свете этого «закон о защите населения» больше похож на лицемерную попытку решить свои политические задачи, прикрываясь благородными лозунгами, – причем в ущерб реальному восстановлению страны.





Работа сапёров Международного противоминного центра Министерства обороны России в Алеппо (Сирия)/Mil.ru

Необходимо также обратить внимание на предложение о введении санкций в отношении третьих стран. Кто именно попадет под действие Caesar Syria Civilian Protection Act, пока не определено, но ясно, на какие страны он направлен. Иран и Россия активно помогают Дамаску, и поэтому Вашингтон пытается угрожать им своим новым законопроектом.



Конкретные лица и организации, подпадающие под действие «Цезаря», будут определены позже – в течение 180 дней после его подписания президентом США. Зная особенности сотрудничества Сирии с зарубежными странами, можно представить, какие организации рискуют попасть под санкции. Впрочем, Вашингтон под любым предлогом, соответствующим повестке дня, может включить в санкционный список кого угодно.



Пока не подписан

«Акт о защите гражданского населения Сирии» прошел Палату представителей еще в январе, но затем столкнулся с заметными трудностями. Он до сих пор не рассматривался Сенатом, хотя это событие ожидается со дня на день. Лишь после одобрения верхней палаты законопроект пойдет на подпись к президенту Д. Трампу.



Необходимо напомнить, что законопроект прошел через Палату представителей без особых проблем. Несмотря на коренные разногласия, обе партии в целом выступили за новый закон. То же следует ожидать и от Сената. В таком случае есть все основания считать, что «Цезарь» успешно пойдет в Белый дом и будет заверен президентской подписью.



Вследствие этого в National Defense Authorization Act 2020 появится новый документ, обязательный к исполнению. За счет него США получат новый инструмент давления на третьи страны для достижения своих целей в Сирии. Будет ли он эффективным и позволит ли решить поставленные задачи – покажет время. Однако уже сейчас ясно, что он не поможет скорому и простому разрешению сирийской проблемы.



Будет ли он эффективным и позволит ли решить поставленные задачи – покажет время. Однако уже сейчас ясно, что он не поможет скорому и простому разрешению сирийской проблемы.





