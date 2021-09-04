Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"

Подрыв ракеты "Альфа" - тот самый большой американский вынужденный взрыв, оценил военный эксперт Константин Сивков. Начал иронично: "Понятно, виновата Россия". А после напомнил, кто владеет компанией - производителем ракеты.

На частном полигоне в Калифорнии ракета "Альфа" частной компании, владельцем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, взорвалась после запуска. Сначала сообщалось о некой аномалии, которую "Альфа" испытала во время работы первой ступени, - это был официальный комментарий представителей разработчика. Позже космические силы США базы ВВС "Ванденберг" сообщили, что дистанционно завершили запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace. Так что же произошло на самом деле?

Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, комментируя подрыв в беседе с Царьградом, начал иронично:

Понятно, виновата Россия, безусловно. Это, видимо, Петров и Боширов, это они взорвали ракету, причём Боширов сидел на кончике ракеты, а Петров отвинчивал гайку в стабилизаторе.

Возвращаясь к реальной картине событий, Сивков напомнил, что запуск "Альфы" был первым - это испытание, отладка. И как правило, первые запуски подрывами и заканчиваются:

Редко, когда первый пуск бывает успешным. Это нормальная картина, ничего в этом особенного нет. Но то, что этой фирмой владеет украинский бизнесмен, наталкивает на определённые размышления.

Сивков напомнил, что на Украине космическое наследие фактически уничтожено. Равно как и авиастроительная отрасль. Поэтому сам факт, что американской компанией владеет украинец, не говорит в пользу эффективности, полагает эксперт.