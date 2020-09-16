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Американский врач бьёт тревогу: Обнаружена связь между пожарами и COVID-19

16 сентября 2020, 08:30  •  25 • В мире
Американский врач-пульмонолог Вин Гупта бьёт тревогу, уверяя, что COVID-19 и пожары в Калифорнии связаны. Он сообщил о доказательствах того, что воздействие загрязнения воздуха в результате пожаров может увеличить вероятность как заражения коронавирусом, так и смерти от него.
Пока Калифорния сражается с лесными пожарами, появилась теория об их связи с COVID-19. К такому выводу пришёл врач-пульмонолог и доцент университета UW Medicine доктор Вин Гупта в своей публикации для NBC News.
"Появляются доказательства того, что воздействие загрязнения воздуха может увеличить вероятность как заражения коронавирусом, так и смерти от него", - бьёт тревогу доктор.
Американский врач обратил внимание на то, что из-за пожаров "в штате наблюдается наихудшее качество воздуха в мире".
Вин Гупта полагает, что "воздействие более высоких уровней выбросов углерода может быть неизбежным фактором риска, который увеличивает уязвимость к вирусу" у уже и без того уязвимых к COVID-19 демографических групп во всём мире. Особенно это касается пожилых людей, инвалидов и людей с отличающимся от белого цветом кожи - тех же азиатов и афроамериканцев.
Врач призвал принять срочные меры для улучшения качества воздуха и решения проблемы климатического кризиса без отрыва от противодействия коронавирусу.

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