Американский врач бьёт тревогу: Обнаружена связь между пожарами и COVID-19

Пока Калифорния сражается с лесными пожарами, появилась теория об их связи с COVID-19. К такому выводу пришёл врач-пульмонолог и доцент университета UW Medicine доктор Вин Гупта в своей публикации для NBC News.

"Появляются доказательства того, что воздействие загрязнения воздуха может увеличить вероятность как заражения коронавирусом, так и смерти от него", - бьёт тревогу доктор.

Американский врач обратил внимание на то, что из-за пожаров "в штате наблюдается наихудшее качество воздуха в мире".

Вин Гупта полагает, что "воздействие более высоких уровней выбросов углерода может быть неизбежным фактором риска, который увеличивает уязвимость к вирусу" у уже и без того уязвимых к COVID-19 демографических групп во всём мире. Особенно это касается пожилых людей, инвалидов и людей с отличающимся от белого цветом кожи - тех же азиатов и афроамериканцев.

Врач призвал принять срочные меры для улучшения качества воздуха и решения проблемы климатического кризиса без отрыва от противодействия коронавирусу.