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Американский военный "шершень" перевоплотился в российский Су-30СМ – фото

07 февраля 2019, 20:24  •  145 • В мире
Американский F/A-18 Hornet ("шершень") перекрасили под один из истребителей ВМФ России. Пилотов США таким образом обучают сражаться с вражескими истребителями. На фото, появившихся в Сети, видно, что американский истребитель "загримирован" под Су-30СМ.
Американский F/A-18 Hornet перекрасили под Су-30СМ ВМФ России. Фотографии мимикрировавшего под российский истребитель F/A-18 Hornet ("шершень") появились в Сети.
На снимках запечатлен полет черного F/A-18C Hornet.
Как сообщает "Российская газета", таким способом американских пилотов учат сражаться с различными видами противников. На протяжении нескольких десятилетий изображающие противника воздушные судна используются для обучения способов противостояния им.
Ранее "вражеские" самолеты, как правило, изображали легкие штурмовики A-4 Skyhawk и истребители F-5E. Последними были оснащены специальные эскадрильи "Агрессор". На данные крылатые машины наносился "советский" камуфляж, на них рисовали красные звезды. К ведению учебных воздушных боев привлекали самых опытных пилотов, которые практически всегда побеждали своих коллег.
При этом отмечается, что камуфляж применяемых истребителей все время подстраивается под изменения, происходящие в российской авиации.

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