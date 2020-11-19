Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Главная / В мире

Американский вице-адмирал восхитился ударом ПРО Aegis: "Это невероятное достижение"

19 ноября 2020, 09:05  •  131 • В мире
В США впервые уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету залпом с корабля. Удар был нанесён с судна ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA. По словам директора Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джона Хилла, это невероятное достижение американских военных.
В США впервые сбили залпом с корабля межконтинентальную баллистическую ракету. Тестовый пуск был совершён с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Ракету сбили при помощи SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.
Как отметил вице-адмирал Джон Хилл, это невероятное достижение.
Отмечается, что это первое испытание противовоздушной системы, когда удалось сбить межконтинентальную баллистическую ракету.
"Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет. Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 Block IIA", - заявил Хилл.
В США отмечают, что способность военного корабля сбивать МБР расширяет общие возможности системы противоракетной обороны США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"
19 ноября 2020, 01:45
Британцы исподтишка попытались стравить Россию и Китай
18 ноября 2020, 22:05
Во Франции "похоронили" Елизавету II. А заодно Рауля Кастро и Али Хаменеи
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 17:35
Российские миротворцы появятся на польско-украинской границе после атаки Киева на Донбасс
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
14 ноября 2020, 20:55
"Это атака на Россию": Депутат бундестага предупредил о катастрофе в отношениях с Москвой
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.