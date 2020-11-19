Американский вице-адмирал восхитился ударом ПРО Aegis: "Это невероятное достижение"

В США впервые сбили залпом с корабля межконтинентальную баллистическую ракету. Тестовый пуск был совершён с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Ракету сбили при помощи SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.

Как отметил вице-адмирал Джон Хилл, это невероятное достижение.

Отмечается, что это первое испытание противовоздушной системы, когда удалось сбить межконтинентальную баллистическую ракету.

"Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет. Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 Block IIA", - заявил Хилл.

В США отмечают, что способность военного корабля сбивать МБР расширяет общие возможности системы противоракетной обороны США.