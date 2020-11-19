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Американский вице-адмирал восхитился ударом ПРО Aegis: "Это невероятное достижение"
19 ноября 2020, 09:05 • 131 • В мире
В США впервые уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету залпом с корабля. Удар был нанесён с судна ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA. По словам директора Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джона Хилла, это невероятное достижение американских военных.
В США впервые сбили залпом с корабля межконтинентальную баллистическую ракету. Тестовый пуск был совершён с полигона на Маршалловых островах в Тихом океане. Ракету сбили при помощи SM-3 Block IIA, выпущенной с эсминца USS John Finn.
Как отметил вице-адмирал Джон Хилл, это невероятное достижение.
Отмечается, что это первое испытание противовоздушной системы, когда удалось сбить межконтинентальную баллистическую ракету.
"Мы продемонстрировали, что судно с ПРО Aegis, которое оснащено ракетой SM-3 Block IIA, может поражать цели класса межконтинентальных баллистических ракет. Это невероятное достижение и крайне важная веха для программы ракет SM-3 Block IIA", - заявил Хилл.
В США отмечают, что способность военного корабля сбивать МБР расширяет общие возможности системы противоракетной обороны США.
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