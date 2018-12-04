Американский ультиматум по РСМД: США дают России два месяца

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней для возвращения к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если Россия не вернется в течение 60 дней к исполнению пунктов ДРСМД, то США приостановят свои обязательства по этому договору. Об этом после встречи в Брюсселе заявил глава Госдепартамента Майкл Помпео.

«США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США», - цитирует слова американского госсекретаря ТАСС

Предоставление России «последнего шанса» стало предметом обсуждения на встрече глав МИД стран - членов НАТО, которая проходила в Брюсселе.

Своим заявлением Помпео фактически переложил вину за разрыв договора на Россию, хотя именно президент США в октябре заговорил о том, что намерен вывести страну из этого соглашения. Заявление Трампа вызвало мощную критику со стороны стран - членов НАТО, увидевших в этом прямую угрозу не только Европе, но и всему миру.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что Москва строго выполняет все условия Договора РСМД.

При этом вооруженные силы США, по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, относятся к следованию пунктам соглашения весьма безответственно.

Журнал Der Spiegel ранее сообщил, что Вашингтон представил своим европейским союзникам по НАТО данные о якобы допускаемых РФ нарушениях. При этом, как отмечалось в публикации, разногласия между США и их европейскими партнерами вызывают вопрос, должно ли НАТО в своем заявлении пригрозить России конкретными последствиями.

Напомним, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва, по мнению Вашингтона, нарушает договор.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал такое решение опасным шагом, а Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. В поддержку американцев выступил Лондон, а НАТО всю ответственность за решение Трампа возложило на Россию.