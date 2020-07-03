Американский твит о победителях нацизма без СССР не был ошибкой: Посол США объяснился

Джон Салливан отметил, что в годы Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали. Потому тот пост, размещённый в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram 8 мая, был адресован именно британским союзникам.

По признанию дипломата, реакция граждан, которые возмутились, что в посте не был указан Советский Союз, его потрясла.

"Это не попытка переписать историю, не ошибка", - указал он и добавил, что никаких попыток принизить роль России в победе не было.

"Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России", - заметил посол США.

"Мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран", - сказал он в интервью РБК.

Накануне Дня Победы в аккаунте администрации американского лидера появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали США и Британия. При этом о роли Советского Союза в разгроме фашистов не говорилось. Это вызвало бурную реакцию со стороны и русскоязычных пользователей, и иностранцев.