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Американский телеканал "присоединил" Курилы к Японии
29 июля 2020, 14:05 • 73 • Политика
В одном из материалов CNN российские острова поменяли хозяина
Популярный в США телеканал CNN разместил в одной из статей карту, на которой южные острова Курильского архипелага принадлежат Японии.
Материал посвящен деятельности японских военных. Телеканал приводит чертеж Минобороны Страны восходящего солнца, на котором изображены маршруты полетов воздушной техники Китая и России.
При этом, если судить по карте, некоторые российские территории входят в состав Японии. Речь идет о трех островах Южных Курил - Итурупе, Кунашире и Шикотане.
Напомним, между Москвой и Токио до сих пор не заключен мирный договор. Дело в том, что японская сторона требует отдать ей острова Южных Курил, которые перешли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что суверенитет островов не обсуждается.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Япония присвоила Южные Курилы, указав их на карте Олимпиады-2020.
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