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Американский суперистребитель треснул после испытания - СМИ

26 мая 2020, 11:55  •  58 • Политика
Летчик-испытатель рассказал о трещинах на так называемом суперистребителе F-35. Он объяснил, что появились они после испытаний.
Американский летчик-испытатель Билли Флинн попытался оправдать истребитель F-35, после того как дважды оплавил его поверхность в полёте. Когда оказалось, что покрытие просто не выдерживает, F-35B и F-35A запретили летать на сверхзвуковых скоростях, пишет "Утро.ру", однако Флинн настаивает, что испытания, которым он подвергал машину на тестах, вряд ли повторятся на поле боя.
Флинн говорит, что скорость во время его теста составила 1300 км/ч. Он то поднимался над Мерилендом, то опускался. После направился к океану, где выпустил ракеты, рванувшие к цели на скорости 1,6 Маха. Лётчик говорит, что повторил манёвр несколько раз, причём действовал именно на предельной скорости.
"Попробуйте пролететь на 1300 километров в час, затем повторите, после этого заправьтесь от воздушного танкера, а затем всё по новой, и так пять часов", - предложил лётчик.
Флинн ещё раз повторил, что реальный бой такие перегрузки не повторит. Может быть, когда-то агрессивное маневрирование и понадобится, однако это вряд ли продлится несколько часов. Судя по тому, что полёты на сверхзвуке заретили, объяснения Флинна никого не убедили. А если говорить по-русски, F-35 просто дал трещину.

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