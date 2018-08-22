Американский супербренд выпустил кроссовки, посвященные Москве

Одна из самых известных компаний по производству кроссовок – американская New Balance объявила о выпуске лимитированной серии спортивной обуви, посвященной Москве.

Об этом говорится в социальных сетях компании. Компания выпустила кроссовки, которые полностью выполнены в стилистике Москвы. При этом их количество составляет всего 50 штук.

Красный цвет сделан в тон кирпичным стенам Московского Кремля. Также на стельке изображен контур Кремля и красуется надпись о том, что это кроссовки, тематически посвященные России.