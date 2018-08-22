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Американский супербренд выпустил кроссовки, посвященные Москве

22 августа 2018, 22:24  •  44 • В мире
Известный спортивный бренд обуви выпустил коллекцию кроссовок, для дизайна которых использовался цвет стен Московского Кремля.
Одна из самых известных компаний по производству кроссовок – американская New Balance объявила о выпуске лимитированной серии спортивной обуви, посвященной Москве.
Об этом говорится в социальных сетях компании. Компания выпустила кроссовки, которые полностью выполнены в стилистике Москвы. При этом их количество составляет всего 50 штук.
Красный цвет сделан в тон кирпичным стенам Московского Кремля. Также на стельке изображен контур Кремля и красуется надпись о том, что это кроссовки, тематически посвященные России.
Сникерхеды, тут в ГУМе в магазине New balance есть 576 Moscow limited edition, которых всего 50 штук на весь мир. Стоят 22к рублей, налетай pic.twitter.com/axuF3RbTh0
— Сергей Васильевич (@chrrono) 5 мая 2018 г.

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