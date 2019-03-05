|
Американский судебный процесс "демократы против РФ" может остаться без ответчиков
05 марта 2019, 10:39 • 148 • Политика
Предвыборный штаб Трампа вслед за Кушнером, WikiLeaks и Россией заявил о своем намерении не участвовать в процессе WikiLeaks. Таким образом, в суде может не появиться ни одного ответчика.
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа и его экс-советник Роджер Стоун подали независимые друг от друга ходатайства, требующие отклонить иск "демократы против РФ".
Оба истца в этом деле фигурируют в качестве ответчиков.
Также ранее подобные иски подали муж Иванки Трамп и советник американского лидера Джаред Кушнер и бывший замглавы штаба Трампа Рик Гейтс.
Сайт WikiLeaks, тоже ответчик, приложил к делу новые документы, где говорится, почему иск должен быть отклонен.
Россия также указана как ответчик по этому делу. В 2018 году российская сторона заявила, что не признает данную юрисдикцию и не будет участвовать в процессе.
Все ответчики заявили, что истцы не обосновали в нужной степени обвинения против них.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
148
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 марта 2019, 11:54
|
02 марта 2019, 17:39
|
01 марта 2019, 02:39
|
27 февраля 2019, 11:39
|
05 марта 2019, 00:54
|
27 февраля 2019, 01:54
|
26 февраля 2019, 19:09