Американский стратег спрогнозировал начало третьей мировой войны: "Игра окончена"

Завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли Военно-морской академии США Джеймс Холмс на страницах журнала The National Interest спрогнозировал, что собой будет представлять третья мировая война. По версии американского стратега, для этого России нужно объединиться с Китаем. "Игра окончена", - считает эксперт.

"Игра окончена: вот как будет выглядеть третья мировая война", - под таким заголовком в The National Interest вышла публикация завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли Военно-морской академии США Джеймса Холмса.

При этом американский стратег уверяет, что при таком сценарии "человечество было бы тостом".

Американский аналитик считает, что для того чтобы организовать "мировой катаклизм", достаточно объединить "шарлатанство с идеологическим рвением, безжалостностью и высокотехнологичной военной мощью".

В статье в очередной раз голословно заявляется о якобы существующем перед началом Второй мировой войны "сговоре" между Гитлером и Сталиным, что, напомним, уже не раз опровергали эксперты, в том числе и опрошенные Царьградом.

"Каковы сегодняшние аналоги Польши - территории, которые граничат с обеими сторонами и кажутся уязвимыми для вторжения и раздела? - задаётся вопросом американский аналитик. - Если бы Китай и Россия заключили такую сделку, прямых кандидатов было бы немного".

Среди таковых Холмс называет Монголию, которая подходит лишь с географической точки зрения, а также Корею. Третий вероятный вариант, по версии аналитика, - Казахстан.

Однако Холмс отмечает в то же время, что "ни одно из этих предполагаемых приобретений не кажется особенно выгодным с точки зрения Пекина или Москвы".

"Фактически, если бы китайские властители устремили алчный взор на север, их взоры устремились бы на русскую Сибирь так же быстро, как и на Монголию, - высказался политический эксперт. - Земельный голод - это земельный голод. Это означало бы проблемы для партнёрства".