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Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."

26 ноября 2020, 00:35  •  116 • В мире
Американец, служивший в Косово, рассказал, как однажды он и его товарищи, возмущённые поведением российских союзников, решили слегка проучить "русских недоносков". "Морские котики" уже было прорвались в "стан врага", но тут что-то пошло не так... "Очнулся я уже на базе", - признался военный.
Сержант американской армии, прошедший целый ряд "горячих точек", рассказал, почему считает русских главными и самыми страшными врагами США. Его заставила в этом убедиться стычка с российскими солдатами в Косово, которая окончилась для американских бойцов позорным поражением и лазаретом.
Американцы, служившие в Косово, относились к русским с явным презрением. У наших солдат в то время было старое оружие, допотопная техника и потрёпанное обмундирование - словом, пользуясь выражением рассказчика, "не армия, а *** знает что". Но при этом именно русским удалось наладить контакт с местным населением, например, они пекли хлеб и раздавали жителям.
В свободное от службы время русские ни в чём себя не ограничивали и вели себя по-хозяйски, чем невероятно бесили "союзников". Наконец американцы не выдержали и "забили стрелку" "коллегам" - написали им письмо о месте и времени встречи, на которой "славные американские парни" проучат "необученных русских недоносков".
Однако, придя к назначенному времени к лагерю русских, они столкнулись с полной тишиной - русские даже не выставили дозорных, а вместо этого мирно спали. Доблестные "морские котики" решили напасть на спящих. Но в этот момент, по словам американца, произошло то, что он будет помнить до конца жизни.
Из всех щелей вдруг вылезли со страшным криком "РЯ-ЯЯЯ-ААА!" те самые "русские недоноски" в странных полосатых рубашках и без оружия и начали "учить" американцев. Рассказчик отключился в самом начале схватки: "Очнулся я уже на базе..."
Оказалось, что его оглушили ударом обычной сапёрной лопатки по голове. "Меня, опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский тощий недоносок, и знаешь чем? Лопатой!" Военному потом объяснили, что это его ещё пожалели - ударили плашмя. В противном случае ему просто снесли бы голову.
"Вот после этого и понял: русские - наши самые опасные враги", - заключил американец.

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