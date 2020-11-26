Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков": "Очнулся я уже на базе..."

Сержант американской армии, прошедший целый ряд "горячих точек", рассказал, почему считает русских главными и самыми страшными врагами США. Его заставила в этом убедиться стычка с российскими солдатами в Косово, которая окончилась для американских бойцов позорным поражением и лазаретом.

Американцы, служившие в Косово, относились к русским с явным презрением. У наших солдат в то время было старое оружие, допотопная техника и потрёпанное обмундирование - словом, пользуясь выражением рассказчика, "не армия, а *** знает что". Но при этом именно русским удалось наладить контакт с местным населением, например, они пекли хлеб и раздавали жителям.

В свободное от службы время русские ни в чём себя не ограничивали и вели себя по-хозяйски, чем невероятно бесили "союзников". Наконец американцы не выдержали и "забили стрелку" "коллегам" - написали им письмо о месте и времени встречи, на которой "славные американские парни" проучат "необученных русских недоносков".

Однако, придя к назначенному времени к лагерю русских, они столкнулись с полной тишиной - русские даже не выставили дозорных, а вместо этого мирно спали. Доблестные "морские котики" решили напасть на спящих. Но в этот момент, по словам американца, произошло то, что он будет помнить до конца жизни.

Из всех щелей вдруг вылезли со страшным криком "РЯ-ЯЯЯ-ААА!" те самые "русские недоноски" в странных полосатых рубашках и без оружия и начали "учить" американцев. Рассказчик отключился в самом начале схватки: "Очнулся я уже на базе..."

Оказалось, что его оглушили ударом обычной сапёрной лопатки по голове. "Меня, опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский тощий недоносок, и знаешь чем? Лопатой!" Военному потом объяснили, что это его ещё пожалели - ударили плашмя. В противном случае ему просто снесли бы голову.

"Вот после этого и понял: русские - наши самые опасные враги", - заключил американец.