Американский солдат признался русскому в слабости: "Поэтому мы вас и боимся"

Беседа российского переводчика с американским партнёром с бизнес-деталей перешла на обсуждение российской и американской армий. Как оказалось, и первый, и второй - военные. Русский переводчик признал, что американская армия хорошо экипирована. Американец согласился: да, есть и оружие, и техника, и форма, но у русских имеется нечто большее. Историей в личном канале на платформе "Яндекс.Дзен" поделился тот самый переводчик. Зовут его Владимир, более 20 лет он работает с иностранцами, приезжающими в Москву.

Американец рассказал, что в армию США идут за высокими зарплатами. Это главная мотивация. Безусловно, это не отметает профессионализма - отбор позволяет набрать лучших и обучить их военному делу. Но всё равно, армия становится просто работой, которая позволяет обеспечивать себя нужным доходом.

"Признаюсь честно, я и сам шёл в армию, чтобы работать в горячих точках и получать за это большую зарплату. Если бы не высокая зарплата, я бы вряд ли бы так сильно рисковал своей жизнью. Такой менталитет большинства американцев, - сказал собеседник Владимира. - Вы же, русские, за свою Родину и медведя уложите. У вас в армию все идут обязательно, независимо от денег. Поэтому в вас сразу закладывают патриотизм, чтобы в случае чего отразить натиск врага".

Безусловно, тут есть и допущение. Далеко не все стремятся попасть в армию России. С другой стороны, мотивация тех, кто мечтает о военном деле, действительно отличается от описанной американцем.

"В ментальном плане русские солдаты сильнее, чем американцы. Поэтому мы вас и боимся", - поставил точку собеседник Владимира.