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Американский след в деле коронавируса: Китай не отступает от своего заявления

16 марта 2020, 17:35  •  131 • Политика
США направили Китаю представление о "наглой дезинформации", однако китайская сторона не отступает от своей позиции. Ранее дипломат КНР сообщил, что не исключает: именно американские военные могли завезти коронавирус в Ухань, после чего началась эпидемия, а теперь и пандемия.
Министерство иностранных дел Китая не принимает претензии коллег из США из-за прозвучавших ранее слов представителя китайского внешнеполитического ведомства об американском следе в деле о распространении коронавируса. Дипломат прямо сказал, что вирус в Ухань вполне могли завезти американские военные.
США составили представление, однако официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан в ходе брифинга в понедельник, 16 марта, назвал его необоснованным.
На прошлой неделе Госдеп США вызвал китайского посла Цуй Тянькая, заявив, что имела место "наглая кампания по дезинформации", касавшаяся коронавируса. Китай не считает сказанное своему послу обоснованным. В ответ на американское представление представители КНР направили своё.
Кроме того, Гэн Шуан добавил: "США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность". В этой связи китайский дипломат выражает надежду, что США оставят воинственную риторику и пойдут на взаимодействие.

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