Американский Shuttle может сбросить ядерную бомбу на Москву: Опубликован отчёт, напугавший Брежнева

Советские учёные были уверены в том, что американский Space Shuttle мог быть задействован для сброса ядерной бомбы на Москву. Об этом стало известно после публикации отчёта Института прикладной математики Академии наук СССР от 1976 года.

Документ, подписанный идеологом советской космической программы Мстиславом Келдышем, в 2019 году представил историк Павел Шубин. Учёные не исключали, что американский корабль мог быть задействован для атак по важным объектам на территории Советского Союза.

После старта с космодрома Ванденберг Shuttle нужно было около 70-80 минут, чтобы на первом же витке пролететь над странами Варшавского договора. По подсчётам Келдыша и других учёных, бомбу можно было сбросить на высоте в 67 километров, после чего та за три-четыре минуты достигнет Москвы.

Впрочем, составители документа также признавали, что куда целесообразнее США использовать межконтинентальные баллистические ракеты, тогда как Shuttle подходит для разведки.

Как заявил РИА Новости эксперт Вадим Лукашевич, Шубин опубликовал уникальный документ. Считается, что он стал одним из факторов, подтолкнувших Кремль к созданию проекта "Буран".

"Это именно тот отчёт, который был представлен Брежневу про "нырок" шаттла над Москвой и после которого генсек дал указание на начало работ по советскому "Бурану", - поведал он.