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Американский шпион в администрации Путина. Правда или провокация?
13 сентября 2019, 08:54 • 152 • Аналитика
Ширится скандал вокруг очень странной истории со шпионом ЦРУ, который якобы работал в администрации российского президента. То ли это провокация, то ли действительно так и было. Точного ответа на вопрос пока не дают ни Россия, ни Соединенные Штаты.
Спецоперация или журналистский вброс?
Шпионская история началась с того, что американский телеканал CNN рассказал, как в 2017 году спецслужбы США провели операцию по вывозу из России некоего осведомителя, имевшего прямой доступ к секретам российского государства в силу своего положения. При этом американские журналисты не забыли добавить, что благодаря сведениям, получаемым от этого агента, Вашингтону удалось установить факты вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
Первоначально имя шпиона названо не было. Американские СМИ, а затем и масс-медиа других стран раскручивали шпионскую историю по принципу классического «криминального чтива». Именно так, кстати, окрестил ее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Информация подавалась поэтапно, как серии в детективном сериале.
Сначала телеканал сообщил об эвакуации шпиона из России. Затем стали появляться обрывочные сведения о личности предполагаемого шпиона. Он якобы работал в Администрации президента Российской Федерации Владимира Путина и имел доступ к высшим лицам в руководстве нашей страны. «Шпион в администрации президента» — так можно было бы назвать вторую серию криминального сериала от CNN. А вскоре в СМИ появилась и фамилия предполагаемого шпиона – Олег Смоленков.
В июне 2017 года Олег Смоленков, его супруга Антонина, работавшая, кстати, не где-нибудь, а в Правительстве Российской Федерации, а также трое детей, отправились на отпуск в Черногорию. Больше этих людей никто не видел.
Предположение о том, что шпионом мог быть Олег Смоленков, кстати, стали делать российские журналисты. Ведь лишь один чиновник высокого ранга в 2017 году пропал за пределами страны вместе с семьей и никто его больше не видел – это был Олег Смоленков.
Вскоре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил – Олег Смоленков действительно несколько лет назад работал в администрации президента. Правда, должность и конкретные обязанности Смоленкова Песков раскрывать не стал, но подчеркнул, что в силу своего служебного положения Олег Смоленков не имел возможности прямого контакта с главой российского государства и другими высшими должностными лицами нашей страны.
Таинственный особняк в Вирджинии
Вслед за CNN с разоблачениями выступил и телеканал NBC. Он сообщил, что Олег Смоленков со своей семьей проживает в богатом особняке, охраняемом американскими спецслужбами.
5 июня 2018 года Смоленков якобы приобрел на свое имя особняк в городе Стаффорд в штате Вирджиния. Стоимость виллы оценивается в 925 тысяч долларов, площадь составляет 760 квадратных метров, а участок – 1,2 гектара. В доме Смоленкова – шесть спален и шесть ванных комнат.
Если это действительно так, то неплохо американская разведка заплатила своему агенту за поставляемую информацию. Журналисты NBC якобы попытались выяснить, действительно ли в особняке проживают мистер и миссис Смоленковы.
Но как только съемочная группа появилась у виллы, к дому прибыл автомобиль с тонированными стеклами. Вышедшие из джипа двое мужчин заявили, что являются хозяевами дома и так как это объект частной собственности, ничего снимать нельзя. Журналисты сделали акцент на том, что подобные автомобили используют оперативные сотрудники Федерального бюро расследований США.
В прессе появились и фотографии особняка, предположительно используемого бывшим российским чиновником. Вид, конечно, роскошный. Но сфотографировать можно любой особняк, принадлежащий любому человеку. Нет никаких доказательств, что он принадлежит именно семье Смоленковых, да и вообще имеет какое-то отношение к американским спецслужбам.
В свою очередь, президент Дональд Трамп на вопрос журналистов об истории с таинственным шпионом, заявил, что ему о Смоленкове ничего неизвестно и он совершенно не в курсе информации, озвученной CNN. Тем самым, Трамп фактически принял сторону российского Министерства иностранных дел, которое напрочь отрицает эту историю и называет ее пропагандистским «фейком» американских журналистов.
Кто вы, мистер Смоленков?
Олег Смоленков действительно пропал в 2017 году. До этого он работал в администрации президента Российской Федерации, куда, судя по всему, пришел за своим бывшим шефом Юрием Ушаковым (на фото).
В свое время Юрий Ушаков был послом Российской Федерации в США. Этот ответственный пост карьерный дипломат Ушаков занимал на протяжении десяти лет – с 1998 по 2008 годы, а свою дипломатическую карьеру начал почти пятьдесят лет назад – в 1970 году, когда после окончания МГИМО устроился на работу в Министерство иностранных дел СССР и получил назначение в советское посольство в Дании.
Сам Олег Смоленков родился в 1969 году в Иваново. В аппарате Министерства иностранных дел РФ он оказался в конце 1990-х годов, сделал неплохую карьеру, отправившись за границу – в Соединенные Штаты.
Смоленков работал в российском посольстве в Вашингтоне на должности второго секретаря посольства. В 2010 году Смоленков (на фото) получил классный чин действительного государственного советника 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майора).
Из МИДа Смоленков перешел в Правительство РФ, куда перевелся на должность заместителя руководителя аппарата правительства его шеф по посольству в США Юрий Викторович Ушаков. В аппарате правительства Смоленков работал главным советником, а затем референтом аппарата правительства.
После того, как в 2012 году Юрий Ушаков перешел в администрацию президента, заняв должность помощника президента Российской Федерации Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам, из правительства в администрацию президента перешел и Олег Смоленков.
Жена Олега Смоленкова Антонина на момент исчезновения находилась в декретном отпуске. По факту исчезновения семьи российского чиновника прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Но никаких следов Смоленкова, его жены и детей обнаружить российским правоохранителям не удалось.
Что касается проживания Смоленковых в США, то если это действительно они, то им не требовалось бы и менять свои фамилии. Как показывает история «шпионских» отношений между Россией и странами Запада, начиная с послевоенного времени СССР, а затем и Россия не предпринимают никаких агрессивных действий против бывших шпионов и перебежчиков, покинувших нашу страну и обосновавшихся на Западе. Точно такое же правило соблюдают и американские спецслужбы. Поэтому Смоленковым, если это действительно они, не требовалось бы скрываться и чего то бояться на территории США.
Зато для экстренной эвакуации Смоленкова и его семьи основания действительно могли быть. Если у самого агента или его кураторов возникли опасения, что он находится на грани провала, могло быть принято решение переправить его в безопасное место, то есть в сами Соединенные Штаты. Кстати, скорее всего, и завербован этот человек мог быть во время работы в США.
Что мог передавать шпион американским спецслужбам
Западные СМИ утверждают, что Олег Смоленков передавал информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США. Очевидно, что Запад до сих пор очень болезненно относится к победе Дональда Трампа на президентских выборах и выискивает все новые и новые способы убедиться во вмешательстве России в предвыборную гонку.
Но Смоленков, если он бы и сотрудничал с американской разведкой, вряд ли мог бы передавать какую-то ценную информацию. Дело в том, что в администрации президента он занимался, судя по всему, скорее финансовыми и техническими вопросами – организацией поездок, выполнением специальных поручений руководства. То есть, по сути, был «тыловиком», который не обладал какой-либо «крутой» информацией.
Кстати, и сами публикации американских СМИ посвящены не столько Смоленкову как разведчику и не столько поставляемой информации, сколько доказательству очередного «факта» иностранного вмешательства в американские выборы. Смоленков в данном случае – лишь очередной винтик в пропагандистском механизме, рассчитанном сугубо на внутреннюю аудиторию и направленном против президента США Дональда Трампа, с целью помешать ему победить на предстоящих президентских выборах и вновь занять кресло хозяина Белого дома.
Но для американских спецслужб, разумеется, даже сам факт вербовки высокопоставленного чиновника такого ранга, пусть и не общающегося лично с главой государства, но работающего в его администрации, является большой победой. Это показывает, что ЦРУ не зря получает положенные деньги. Поэтому на Смоленкова могли и не поскупиться после его переезда в Америку, обеспечив качественным жильем, большим денежным пособием и, вероятно, непыльной работой.
Профессор Джозеф Фитсанакис, заместитель директора Европейской академии разведывательных служб, считает, что в случае со Смоленковым ЦРУ США просто могло выполнить все свои обещания, которые оно дает агентам при вербовке. Их действительно очень хорошо обеспечивают в материальном отношении, поэтому нет ничего удивительного, что Смоленковы проживают в настоящем особняке. В конце концов, не за комнату в трущобе он бы отказывался от блестящей карьеры в президентской администрации.
В чем заключается настоящая проблема
На самом деле, если говорить конкретно о Смоленкове, то какую-то сверхсекретную информацию Соединенным Штатам передавать он просто не мог. Но можно быть уверенным, что Смоленков, если он действительно работал на ЦРУ США, – далеко не самый высокопоставленный и тем более не единственный американский шпион в российских органах государственной власти.
В 1990-е годы, когда отношения США и России скорее напоминали отношения патрона и его вассала, многие российские дипломаты, чиновники и даже офицеры разведки проходили обучение в США, тесно сотрудничали с американскими государственными органами в силу своих должностных обязанностей.
Завербовать могли многих, в том числе и тех, кто за последние двадцать – двадцать пять лет сделал большую карьеру и в Министерстве иностранных дел, и в администрации президента, и в Министерстве обороны, и в Службе внешней разведки. Было бы наивным предполагать, что в этих и других ответственных ведомствах нет американских шпионов.
Поэтому для современной России, для обеспечения ее национальной безопасности представляет особый интерес выявление и раскрытие действующих шпионских сетей, в том числе тех агентов, которые имеют доступ к настоящей секретной информации.
Илья Полонский
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