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Американский шпион не прошёл незамеченным: Русский "МиГ" взмыл в небо

23 апреля 2021, 09:40  •  320 • Политика
Американский самолёт-шпион не прошёл незамеченным – русский МиГ-31 взмыл в небо над Тихим океаном.
По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) России, сегодня, 23 апреля, для сопровождения стратегического самолёта-разведчика Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Тихим океаном в небо поднялся русский МиГ-31 из состава дежурных.
Напомним, 16 апреля в Минобороны России сообщили о внезапном появлении над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегического американского самолёта-разведчика RC-135. На перехват тут же был поднят русский истребитель МиГ-31.
Планам разведчика из стана ВВС США не суждено было сбыться - русский лётчик не дал и шанса нарушить государственную границу России.
В военном ведомстве уточнили, что американского разведчика сопроводил наш экипаж.

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