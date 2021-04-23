Американский шпион не прошёл незамеченным: Русский "МиГ" взмыл в небо

Американский самолёт-шпион не прошёл незамеченным – русский МиГ-31 взмыл в небо над Тихим океаном.

По данным Национального центра управления обороной (НЦУО) России, сегодня, 23 апреля, для сопровождения стратегического самолёта-разведчика Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Тихим океаном в небо поднялся русский МиГ-31 из состава дежурных.

Напомним, 16 апреля в Минобороны России сообщили о внезапном появлении над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегического американского самолёта-разведчика RC-135. На перехват тут же был поднят русский истребитель МиГ-31.

Планам разведчика из стана ВВС США не суждено было сбыться - русский лётчик не дал и шанса нарушить государственную границу России.

В военном ведомстве уточнили, что американского разведчика сопроводил наш экипаж.