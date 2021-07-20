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Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой

20 июля 2021, 06:20  •  415 • В мире
В Калифорнии пожарам в жилых кварталах дан бой. Американский школьник создал то, до чего не додумались власти, - эффективную систему обнаружения и тушения возгораний.
Из-за особенностей климата в Калифорнии часто происходят пожары. Люди лишаются своих домов, бизнеса, ферм, город теряет объекты инфраструктуры. Это не давало покоя Арулу Мазеру, который вместе с родителями переехал в Сан-Франциско из Нью-Джерси. И тогда школьник создал то, до чего не додумались власти, - эффективную систему, которая поможет предотвратить беду.
Так появился FACE - аппарат, представляющий собой, по сути, автоматический огнетушитель. Несколько таких устройств можно установить по периметру дома, чтобы защитить весь участок.
FACE рассчитан на огонь низкой и средней интенсивности. Когда пламя подходит близко, оно нагревает датчик, из-за чего активируется глицериновый элемент. Как только это происходит, высвобождается вещество, гасящее огонь. Изобретатель заявил, что это вещество экологически чистое. Оно разбрызгивается через спринклер на расстояние полтора-два метра.
Собрать деньги для создания опытных образцов Арулу Мазеру помогли сограждане. Он поделился своей идеей на одной из краудфандинговых платформ. Буквально за день нужная сумма была получена. Потом парень продлил проект, чтобы накопить 10 тысяч долларов и сделать как можно больше устройств, гласит комментарий в проекте платформы.
Если наладить серийный выпуск FACE, то каждое устройство можно будет продавать по 120 долларов (порядка 9000 рублей), что значительно дешевле фабричных спринклерных систем, которые обходятся американцам в тысячи и десятки тысяч долларов.
Американский школьник верит, что его устройство станет популярным в Калифорнии и других засушливых штатах. Со временем пожары в жилых кварталах в период засухи станут редкостью, надеется изобретатель.

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