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Американский сенатор Рон Джонсон утверждает, что ему отказали в визе в Россию

27 августа 2019, 05:24  •  20 • Украина

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин) сообщил в понедельник, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы американского законодателя.

"Сенатор США Рон Джонсон заявил сегодня [в понедельник], что правительство Российской Федерации отказало ему во въездной визе в Россию в составе двухпартийной делегации [американского] Конгресса. Сенатор Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената [Конгресса США]. Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, организаций гражданского общества и др." - сообщили в пресс-службе сенатора, который подверг резкой критике соответствующее решение.

"Взаимодействуя с послом [США в Москве Джоном] Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами. К сожалению, российские должностные лица продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это представляется возможным", - утверждал Джонсон. Он не пояснил, когда планировал посетить Россию и не рассказал о составе делегации.

В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой и не информировал о своих планах посетить РФ.

Как сообщили в пресс-службе сенатора, он инициировал и "поддерживал ряд законодательных актов, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию на Украине и преследование диссидентов". В частности, он выступает за введение санкций против Москвы в связи с произошедшим 25 ноября прошлого года инцидентом в Керченском проливе, а также строительством трубопровода "Северный поток - 2". Законодатель поддержал предложение о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.

В 2017 году Джонсон уже планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но отменил свою поездку после того, как его коллеге, демократу Джин Шахин было отказано в визе. Политики собирались провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Россия не публикует перечень лиц, которые внесены в черные списки, введенные в ответ на американские санкционные списки. Ранее в российской визе было отказано, в частности, бывшему послу США в России Майклу Макфолу и экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

В новость были внесены изменения (5:06 мск) - добавлен комментарий посольства РФ

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