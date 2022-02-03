Американский сенатор рассекретила подготовку "превентивных мер" против России: "Мы близки"

Представитель демократов в Нью-Гэмпшире, сенатор Джин Шахин рассекретила ход подготовки "превентивных мер" против России. "Мы очень близки к достижению соглашения", - сказала она.

По словам сенатора, комитет по иностранным делам Сената Конгресса США близок к соглашению между представителями демократов и республиканцев по законопроекту о "превентивных санкциях" против России из-за Украины.

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем комитета по иностранным делам", - сказала она.

По словам Шахин, санкции будут введены в ответ на "агрессивное поведение" России.

Напомним, в конце января власти Великобритании пригрозили России самыми жёсткими санкциями за всю историю двусторонних отношений, если русские войска вторгнутся на Украину.

Отметим, что ранее "небывалыми" санкциями России уже угрожали официальные лица в США. Они утверждали, что санкции могут затронуть русский госдолг, экспорт, а также лично президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. При этом в Европе с осторожностью отнеслись к этому заявлению. Страны ЕС боятся, что, как и в 2014-2015 годах, их санкции ударят в конечном итоге по ним же.