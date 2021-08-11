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Американский сенатор пытается помешать запуску "Северного потока-2"

11 августа 2021, 20:05  •  46 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Вопрос с новыми санкциями остается открытым до возвращения с каникул законодателей
Неуемный борец с Кремлем, а заодно и ветряными мельницами американский сенатор-республиканец Тед Круз придумал способ надавить на коллег и заставить Белый дом ввести новую порцию санкций против "Северного потока-2", чтобы таки остановить реализацию ненавистного некоторым представителям истеблишмента США проекта. Об этом сообщает сегодня газета The Hill.
Данный господин просто ставит палки в колеса в ходе утверждения нескольких десятков кандидатур на посты в Госдеп, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном антироссийских рестрикций.
Как отмечает издание, Сенат заседал почти всю ночь со вторника на среду, чтобы успеть утвердить пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год перед уходом на каникулы, которые продлятся до середины сентября.
В конце заседания демократы решили провести голосование по утверждению почти 30 выдвинутых президентом США Джо Байденом кандидатур на разные должности в дипломатическом ведомстве. Но не тут-то было – все попытки заблокировал Круз. В итоге вопрос о назначении указанных лиц останется открытым до возвращения сенаторов с каникул.
"Я знаю, что время уже позднее, но у нас почти 30 высококвалифицированных кандидатов <...>, которые томятся в Сенате. Мы должны утвердить этих кандидатов, чтобы полностью вооружить США в деле достижения наших внешнеполитических целей", – сказал демократ Роберт Менендес.
Однако Круз не спешил выдвигать кандидатуры, пока администрация Белого дома не наложит санкции, одобренные Конгрессом, в отношении "Северного потока – 2", который позволит России доставлять природный газ в Германию в обход Украине, поясняет издание.
"Все сенаторы в этой палате хорошо знают, почему эти кандидаты не утверждаются, а причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу США", – заявил Круз.
По его утверждению, президент РФ Владимир Путин "отчаянно хочет" реализации балтийского проекта, который принесет Москве миллиарды долларов, которые она "сможет использовать для злонамеренных действий в Европе и во всем мире".
Действия Круза не мешают сенаторам в конечном итоге утвердить кандидатов, но лидер большинства в Сенате демократ Чарльз Шумер должен будет потратить ограниченное время на выступление, чтобы сделать это.
Среди 30 заблокированных русофобом кандидатур на быстрое утверждение, шесть претендентов на должности помощников госсекретаря и несколько на посты послов.
Ранее в международном энергетическом концерне Uniper, который является партнером "Газпрома" по инвестициям в "СП-2", подтвердили, что основную угрозу для российской новой газовой магистрали представляют американские санкции. Но поскольку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось убедить Джо Байдена в том, что газопровод не помешает сохранить жизнеспособность ГТС Украины для транспортировки сырья, влияние потенциальных рисков на реализацию проекта в Европе переоценили.

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