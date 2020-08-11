Американский сенатор попытался "порулить" Лукашенко

Сенатор США Джим Раш, который возглавляет парламентский комитет по международным делам, заявил, что Александр Лукашенко должен позволить произвести реальный подсчёт голосов и, если он в итоге будет не в пользу белорусского лидера, сложить полномочия. Об этом говорится в письменном заявлении, которое Раш выпустил после того, как в Минске вспыхнули протесты.

Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчёт результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путём, - пишет Раш.

Кроме того, сенатор также призвал президента Белоруссии прекратить аресты и отключение интернета. Белорусский "майдан" также однозначно поддержал Джо Байден, который сам в этом году собирается баллотироваться в президенты. Он призвал власти Белоруссии уважать права протестующих.

Напомним, что протесты вспыхнули в стране после того, как ЦИК огласил результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская сразу заявила, что не признаёт результаты выборов. Польша и Литва призвали Минск прекратить силовое подавление протестов, а Германия подняла вопрос о возобновлении санкций против Белоруссии.