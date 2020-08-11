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Американский сенатор попытался "порулить" Лукашенко
11 августа 2020, 13:30 • 124 • Политика
В США не поверили официальным данным ЦИК Белоруссии и призвали президента страны сложить полномочия, если в действительности он проиграл на выборах. Американский сенатор попытался "порулить" Лукашенко.
Сенатор США Джим Раш, который возглавляет парламентский комитет по международным делам, заявил, что Александр Лукашенко должен позволить произвести реальный подсчёт голосов и, если он в итоге будет не в пользу белорусского лидера, сложить полномочия. Об этом говорится в письменном заявлении, которое Раш выпустил после того, как в Минске вспыхнули протесты.
Кроме того, сенатор также призвал президента Белоруссии прекратить аресты и отключение интернета. Белорусский "майдан" также однозначно поддержал Джо Байден, который сам в этом году собирается баллотироваться в президенты. Он призвал власти Белоруссии уважать права протестующих.
Напомним, что протесты вспыхнули в стране после того, как ЦИК огласил результаты президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская сразу заявила, что не признаёт результаты выборов. Польша и Литва призвали Минск прекратить силовое подавление протестов, а Германия подняла вопрос о возобновлении санкций против Белоруссии.
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