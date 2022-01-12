Американский сенатор отказался наносить "удар под дых" за "Северный поток - 2"

Американский сенатор Марк Уорнер считает, что принятие новых санкций против "Северного потока - 2" может стать ударом США по своему союзнику - Германии. Поэтому политик отказался наносить "удар под дых" Берлину за "Северный поток - 2".

Критика сенатора Марка Уорнера прозвучала в адрес предложенного другим сенатором, Тедом Крузом, законопроекта, который предполагает введение санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Уорнер подчёркивает, что подобный шаг станет "ударом под дых" для важного союзника Соединённых Штатов - Германии. Поэтому он отказался от продолжения санкционной политики против "Северного потока - 2", признавшись в то же время, что и ему самому этот проект не по нраву.

"Идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Напомним, согласно законопроекту Крузу президента США лишают права снимать наложенные им же рестрикции, а вот у конгресса, напротив, появится возможность продлить их или ввести заново.