Американский Сенат не может наказать наследного принца

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Впервые в Соединенных Штатах обвинения в связи со смертью Хашогджи привели к каким-то, пусть символическим, но результатам. Сенаторы большинством голосов приняли две резолюции. В одной из них из-за убийства Хашогджи президенту США предлагается свернуть военную помощь Саудовской Аравии в конфликте в Йемене. Точнее, американцы должны вывести свои вооруженные силы из этой страны, кроме тех, что непосредственно участвует в борьбе с религиозными радикалами (очень важная оговорка!). В другой резолюции ответственным за убийство Хашогджи прямо объявлен принц бен Салман (однако каких-либо практических выводов, в виде, допустим, ареста счетов или каких-то санкций, при этом не делается).

Среди авторов двух документов – представители обеих партий, Республиканской и Демократической. В намерении пнуть, таким образом, Трампа объединились столь разные сенаторы, как консервативной настроенный Боб Коркер и кумир американских левых Берни Сандерс. Последний сказал по этому поводу несколько прочувственных слов, назвав власти Саудовской Аравии «деспотическим режимом».

Последствия грозно выглядящих документов, конечно, не выглядят пугающими. Резолюция, касающаяся Йемена, по существу носит рекомендательный характер. Президент имеет право ее отклонить, что он, по его словам, и собирается сделать. Кроме того, оговорка, позволяющая оставить в Йемене тех американцев, кто непосредственно борется с исламистами, вовсе выхолаживает смысл резолюции. Кого считать религиозными радикалами? Только ИГИЛ и Аль-Кайду или проиранские группировки, в частности, связанных с Ираном повстанцев-хуситов, против которых, собственно, и воюет Саудовская Аравия и которых она и относит к международным террористам? И что значит «непосредственно борется»? Это не говоря уж о том, что участие американцев в боевых действиях в Йемене итак невелико. Войну ведет Саудовская Аравия и ее арабские союзники.

Следовательно, по любому бен Салману от резолюции будет не холодно, не жарко. Судя по его действиям, он и так уверен, что Америка от него никуда не денется: слишком тесно экономики двух стран переплетены, слишком большие деньги вложены США в Саудовскую Аравию. Да и геополитическая значимость королевства от смерти журналиста никуда не денется. Куда больше, чем реакция Европы и Америки бен Салмана заботит оппозиция его курсу внутри страны. Не следует забывать, что дело Хашогджи пришлось на самое неподходящее для принца время. Осенью в стране стартовал самый болезненный и неприятный этап задуманных бен Салманом реформ, связанный с так называемой «саудизацией» экономики, цель которого сделать так, чтобы большинство рабочих мест занимали не трудовые мигранты, а собственно подданные королевства.

Тем самым, как предполагается, будет решена проблема безработицы и, следовательно, недовольства быстро растущего населения Саудовской Аравии, средний возраст которого не превышает и тридцати лет. Недовольство широких народных масс, чьи притязания зачастую не совпадают с возможностями, которые им могут предложить, неприятие многих реформ принца, да и самой его личности внутри королевской семьи, возможные проблемы с инвестиционным климатом, на который дело Хашогджи влияет лишь очень опосредованно и несравнимо, скажем, с колебаниями нефтяных цен, сейчас для принца страшнее гнева американского сената.

И все же практический смысл в резолюциях есть. Во-первых, это послание палате представителей, чей состав изменится уже в январе. Там будут заправлять противники Трампа, демократы. Скорее всего, они поведут дело к импичменту президенту. А тут уж любое лыко будет в строку. Резолюцию по Йемену они, может, и не поддержат, а резолюцию, осуждающую друга Трампа, принца бен Салмана – почему бы и нет?

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