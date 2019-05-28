Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ

Американский военный разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon якобы был засечён приборами обнаружения в восточной части Средиземного моря. Военно-воздушное судно летало всего в нескольких километрах от российской базы Хмеймим.

При этом радары в какой-то момент просто потеряли американский самолёт. Он отсутствовал на экранах приборов около часа, а затем появился вновь примерно на той же территории. За время отсутствия уже появились версии о крушении.

Как пишет портал "Новости дня" со ссылкой на издание "Avia.pro" (отметим, что последнее издание часто публикует непроверенную либо неподтверждённую информацию), предполагается, что американские лётчики намеренно могли скрывать своё присутствие рядом с российской авиабазой. Однако инцидент пока не подтвердили ни в Пентагоне, ни в Минобороны РФ.