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Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ

28 мая 2019, 20:24  •  129 • В мире
Загадочный случай, по данным некоторых СМИ, был отмечен в Сирии, точнее - возле российской базы Хмеймим. Там пропал с радаров американский самолёт-разведчик.
Американский военный разведывательный самолёт Boeing P-8A Poseidon якобы был засечён приборами обнаружения в восточной части Средиземного моря. Военно-воздушное судно летало всего в нескольких километрах от российской базы Хмеймим.
При этом радары в какой-то момент просто потеряли американский самолёт. Он отсутствовал на экранах приборов около часа, а затем появился вновь примерно на той же территории. За время отсутствия уже появились версии о крушении.
Как пишет портал "Новости дня" со ссылкой на издание "Avia.pro" (отметим, что последнее издание часто публикует непроверенную либо неподтверждённую информацию), предполагается, что американские лётчики намеренно могли скрывать своё присутствие рядом с российской авиабазой. Однако инцидент пока не подтвердили ни в Пентагоне, ни в Минобороны РФ.

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