Американский рой уничтожит русские "Панцири-С1": Баранец лишь посмеялся в ответ на план ликвидации

В США представили план уничтожения "Панцирей С-1" американской армией. В частности, русскому оружию Штаты противопоставили многоцелевые беспилотные летательные аппараты. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал Царьграду, что он думает по этому поводу.

"Эта проблема российскими учёными, конструкторами, технологами решаема. Дело в том, что всё будет зависеть от боеприпаса "Панциря". В чём здесь секрет? Если, допустим, "Панцирь" стреляет по самолёту, по вертолёту или по ракете противника ракетой же, с определённым набором поражающих элементов, то для того, чтобы вот эту тучу или, как о ней говорят, стаю уничтожить, для этого надо сменить характер боеголовки ракеты "Панциря", - пояснил Баранец.

Иными словами, боеголовка ракеты "Панциря" должна нести в себе гигантское количество поражающих элементов, считает эксперт. Тогда она разорвётся в гуще "стаи" или поблизости, и там ничего живого не останется.

"Для того чтобы снять беспилотник с неба, будет достаточно двух или трёх поражающих элементов. Я думаю, что не Баранец до этого уже давно догадался, а до этого уже давно догадались наши учёные, конструкторы, технологи. Догадались, как только возникла проблема "стайных" нападений на наш "Панцирь". Я думаю, что такое противоядие уже существует. Мы не могли позволить себе после групповых нападений в Сирии оставить всё как есть. Сразу заработала у конструктора мысль, что нам делать с этой угрозой, как нам от этих роев отбиваться", - уверен Баранец.

Он добавил, что проблема американского роя решается если не на 100%, то на 80%, поскольку плотность у "стаи" может быть разная.

"В нынешних условиях боевых действий - это очень высокий показатель", - резюмировал обозреватель.