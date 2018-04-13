Американский ребрендинг «ИГ» • 81 • Аналитика







В самом деле, ракетные обстрелы не в состоянии изменить расклада в САР и являются некими демонстрациями, символическими жестами, нацеленными на решение сугубо пропагандистских задач.





Однако сами по себе эти действия не исключают наличия у США вполне конкретных стратегических планов. Или, если быть более точным, перекройки границ и конфигураций Ближнего Востока.



Ранее об этих планах вполне определенно сообщил Джон Болтон, ныне ставший помощником президента США по национальной безопасности.



В своем выступлении он констатировал, что «Ирак и Сирия, как мы их знали, больше не существуют», поскольку, «мобилизовав суннитскую оппозицию режиму президента Башара аль-Асада и контролируемому Ираном правительству Ирака, «Исламское государство» («ИГ», запрещено в РФ) создало новое геополитическое образование, изменившее границы, установившиеся после распада Османской империи границ.



Далее Болтон, фактически признав, что именно игиловцы являются «оппозицией Дамаску», устранение которой равнозначно победе «Асада и, иранских марионеток в Ираке», констатировал, что такой исход является для США крайне нежелательным.



«Вместо того, чтобы бороться за восстановление границ, существовавших после Первой мировой войны, Вашингтон должен признать новую геополитическую ситуацию. Лучшей альтернативой «Исламскому государству» на северо-востоке Сирии и западе Ирака является новое, независимое суннитское государство», — пишет Болтон.



Следует отметить, что изложенная концепция никоим образом не является личным мнением нового помощника Трампа, это долгосрочный вашингтонский план по региону, от себя лишь Джон Болтон добавил то, что несколько неосторожно озвучил роль ИГ в американской стратегии. Впрочем, сегодня и другие деятели США не слишком следят за своим языком.



Приступивший к своим обязанностям новый помощник по безопасности заявил, что будет следовать повестке Дональда Трампа, однако дело в том, что нынешний хозяин Белого дома так и не сумел пока что продемонстрировать наличие у него четкой и последовательной повестки. Вместо нее мы наблюдаем ситуативной реагирование на нарастающие лавинообразно проблемы.



Впрочем, американская повестка по Ближнему Востоку, похоже, сформулирована задолго до Трампа, и, в том числе, изложена в упомянутой статье Болтона.



Следует отметить, что «альтернатива» ИГ является важным аспектом и чуть ли не основой для реализации американского плана «Большого Ближнего Востока».



Пока что Вашингтон официально делает ставку на курдские бандформирования. Однако только этого для реализации намеченных целей это недостаточно. Более того, поддержка курдов не только разрушила отношения Вашингтона и Анкары. Курдский сепаратизм, получивший американскую поддержку, немало способствовал установлению взаимопонимания и взаимодействия Турции и Ирана.



Самих курдов раздирают многочисленные противоречия – племенные, политические, конфессиональные. И наконец, светскость большинства курдов и их радикальный национализм отталкивает от них арабов.



Боевиков YРG обвиняют в том, что в подконтрольных им населенных пунктах они осуществляют дискриминацию арабов и туркоманов и даже проводят этнические чистки.



То есть курдские сепаратистские группировки и образования хороши для того, чтобы консолидировать против себя (а так же против тех, кто их поддерживает) все государства и силы региона.



«Альтернативное» ИГ, о котором говорил Болтон, после незначительного ребрендинга остатков исходного «Исламского государства», пополненное и усиленное, боевиками-джихадистами из других террористических банд, если США сумеет полностью контролировать его, действительно сможет стать проклятием Ближнего Востока, «вторым дыханием» кровавого хаоса и незатихающей резни. И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк



И эта работа уже ведется американцами довольно продолжительное время. Один из базовых районов, куда американцы свозят террористов из разбитых банд, расположен в Эль-Хасака, на северо-востоке Сирии. Об этом сообщали официальные источники МО РФ. Впрочем, та же информация была размещена даже в Newsweek.



Еще ранее стало известно, что аналогичную работу проводили американские «специалисты» из Сил специальных операций на базе в Эт-Танф. Широкую известность получил факт эвакуации главарей террористов из Дейр-эз-Зор американскими вертолетами.



Все больше и больше таких «бывших» халифатчиков действует сегодня в рядах SDF. Причем есть все основания полагать, что это не просто дешевая пехота, пушечное мясо, используемое американцами для решения ситуативных вопросов.



Как проболтался Болтон, намерения у Вашингтона в отношении боевиков ИГ* гораздо более серьезные, а планы – долго идущие.



Если учесть локализацию большинства лагерей террористов, созданных американцами, нет никаких оснований сомневаться в намерении Вашингтона строить «независимое суннитское государство», главным лоббистом которого, по всей вероятности, и будет Джон Болтон. Который, между прочим, говаривал: «Большая ошибка — придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты». Несомненно, что угрозы США ударить по Сирии нацелены на решение как внутриамериканских проблем администрации Трампа, так и вопросов глобального противостояния с Россией. Но имеют лишь опосредованное отношение к американским целям и задачам на Ближнем Востоке.В самом деле, ракетные обстрелы не в состоянии изменить расклада в САР и являются некими демонстрациями, символическими жестами, нацеленными на решение сугубо пропагандистских задач.Однако сами по себе эти действия не исключают наличия у США вполне конкретных стратегических планов. Или, если быть более точным, перекройки границ и конфигураций Ближнего Востока.Ранее об этих планах вполне определенно сообщил Джон Болтон, ныне ставший помощником президента США по национальной безопасности.В своем выступлении он констатировал, что «Ирак и Сирия, как мы их знали, больше не существуют», поскольку, «мобилизовав суннитскую оппозицию режиму президента Башара аль-Асада и контролируемому Ираном правительству Ирака, «Исламское государство» («ИГ», запрещено в РФ) создало новое геополитическое образование, изменившее границы, установившиеся после распада Османской империи границ.Далее Болтон, фактически признав, что именно игиловцы являются «оппозицией Дамаску», устранение которой равнозначно победе «Асада и, иранских марионеток в Ираке», констатировал, что такой исход является для США крайне нежелательным.«Вместо того, чтобы бороться за восстановление границ, существовавших после Первой мировой войны, Вашингтон должен признать новую геополитическую ситуацию. Лучшей альтернативой «Исламскому государству» на северо-востоке Сирии и западе Ирака является новое, независимое суннитское государство», — пишет Болтон.Следует отметить, что изложенная концепция никоим образом не является личным мнением нового помощника Трампа, это долгосрочный вашингтонский план по региону, от себя лишь Джон Болтон добавил то, что несколько неосторожно озвучил роль ИГ в американской стратегии. Впрочем, сегодня и другие деятели США не слишком следят за своим языком.Приступивший к своим обязанностям новый помощник по безопасности заявил, что будет следовать повестке Дональда Трампа, однако дело в том, что нынешний хозяин Белого дома так и не сумел пока что продемонстрировать наличие у него четкой и последовательной повестки. Вместо нее мы наблюдаем ситуативной реагирование на нарастающие лавинообразно проблемы.Впрочем, американская повестка по Ближнему Востоку, похоже, сформулирована задолго до Трампа, и, в том числе, изложена в упомянутой статье Болтона.Следует отметить, что «альтернатива» ИГ является важным аспектом и чуть ли не основой для реализации американского плана «Большого Ближнего Востока».Пока что Вашингтон официально делает ставку на курдские бандформирования. Однако только этого для реализации намеченных целей это недостаточно. Более того, поддержка курдов не только разрушила отношения Вашингтона и Анкары. Курдский сепаратизм, получивший американскую поддержку, немало способствовал установлению взаимопонимания и взаимодействия Турции и Ирана.Самих курдов раздирают многочисленные противоречия – племенные, политические, конфессиональные. И наконец, светскость большинства курдов и их радикальный национализм отталкивает от них арабов.Боевиков YРG обвиняют в том, что в подконтрольных им населенных пунктах они осуществляют дискриминацию арабов и туркоманов и даже проводят этнические чистки.То есть курдские сепаратистские группировки и образования хороши для того, чтобы консолидировать против себя (а так же против тех, кто их поддерживает) все государства и силы региона.«Альтернативное» ИГ, о котором говорил Болтон, после незначительного ребрендинга остатков исходного «Исламского государства», пополненное и усиленное, боевиками-джихадистами из других террористических банд, если США сумеет полностью контролировать его, действительно сможет стать проклятием Ближнего Востока, «вторым дыханием» кровавого хаоса и незатихающей резни.И эта работа уже ведется американцами довольно продолжительное время. Один из базовых районов, куда американцы свозят террористов из разбитых банд, расположен в Эль-Хасака, на северо-востоке Сирии. Об этом сообщали официальные источники МО РФ. Впрочем, та же информация была размещена даже в Newsweek.Еще ранее стало известно, что аналогичную работу проводили американские «специалисты» из Сил специальных операций на базе в Эт-Танф. Широкую известность получил факт эвакуации главарей террористов из Дейр-эз-Зор американскими вертолетами.Все больше и больше таких «бывших» халифатчиков действует сегодня в рядах SDF. Причем есть все основания полагать, что это не просто дешевая пехота, пушечное мясо, используемое американцами для решения ситуативных вопросов.Как проболтался Болтон, намерения у Вашингтона в отношении боевиков ИГ* гораздо более серьезные, а планы – долго идущие.Если учесть локализацию большинства лагерей террористов, созданных американцами, нет никаких оснований сомневаться в намерении Вашингтона строить «независимое суннитское государство», главным лоббистом которого, по всей вероятности, и будет Джон Болтон. Который, между прочим, говаривал: «Большая ошибка — придавать какое-либо значение международному праву, даже если это может показаться соответствующим нашим краткосрочным интересам. В длительной перспективе на международное право ставят те, кто хочет сдержать Соединенные Штаты». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 81 Источник Похожие новости Грядущий удар США в Сирии и возможный ответ России И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк Южнокорейская демократия: есть чему поучиться

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