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Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России
25 декабря 2020, 23:15 • 304 • Политика
Вашингтон повесил на нашу страну вину за кибератаки
Недавно хакеры атаковали крупную IT-компанию США SolarWinds. По мнению ветерана американской разведки Скотта Риттера, этот инцидент может быть использован как механизм развязывания серьезного конфликта с Россией. Эксперт отметил, что Джо Байден готов окрестить случившееся "актом войны" со стороны России.
Неизвестные хакеры серьезно подпортили работу сетей нескольких американских министерств и ведомств. На этом фоне в Вашингтоне тут же начали говорить о "коварных российских киберпреступниках".
При этом высокопоставленные американцы вовсе не нуждаются в каких-либо доказательствах. Виновность России не обсуждается, для чиновников США это уже свершившийся "факт".
Примечательно, что сейчас, когда Белый дом вот-вот сменит хозяина, антироссийская риторика вышла на новый уровень. По мнению некоторых сенаторов, произошедшее является ничем иным как началом войны. Другие призывают прекратить пугать Россию санкциями и развернуть полномасштабный конфликт, пишет RT.
Как отметил военный эксперт, подобного рода разговоры являются благодатной почвой для наращивания конфронтации между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой США Джо Байденом. Известно, что во время своей предвыборной кампании демократ обещал разобраться с Россией и не прогибаться под Путиным, как это якобы делал Дональд Трамп.
К слову, недавно МИД России оценил будущее ракетного договора после инаугурации Байдена.
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