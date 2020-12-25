Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий ...
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что зап...
Главная / Политика

Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России

25 декабря 2020, 23:15  •  304 • Политика
Джо Байден. Фото: Howard Lipin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вашингтон повесил на нашу страну вину за кибератаки
Недавно хакеры атаковали крупную IT-компанию США SolarWinds. По мнению ветерана американской разведки Скотта Риттера, этот инцидент может быть использован как механизм развязывания серьезного конфликта с Россией. Эксперт отметил, что Джо Байден готов окрестить случившееся "актом войны" со стороны России.
Неизвестные хакеры серьезно подпортили работу сетей нескольких американских министерств и ведомств. На этом фоне в Вашингтоне тут же начали говорить о "коварных российских киберпреступниках".
При этом высокопоставленные американцы вовсе не нуждаются в каких-либо доказательствах. Виновность России не обсуждается, для чиновников США это уже свершившийся "факт".
Примечательно, что сейчас, когда Белый дом вот-вот сменит хозяина, антироссийская риторика вышла на новый уровень. По мнению некоторых сенаторов, произошедшее является ничем иным как началом войны. Другие призывают прекратить пугать Россию санкциями и развернуть полномасштабный конфликт, пишет RT.
Как отметил военный эксперт, подобного рода разговоры являются благодатной почвой для наращивания конфронтации между российским лидером Владимиром Путиным и новым главой США Джо Байденом. Известно, что во время своей предвыборной кампании демократ обещал разобраться с Россией и не прогибаться под Путиным, как это якобы делал Дональд Трамп.
К слову, недавно МИД России оценил будущее ракетного договора после инаугурации Байдена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



304
Источник
Похожие новости
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
25 декабря 2020, 23:15
Американский разведчик вскрыл коварный план Байдена против России
25 декабря 2020, 23:15
"Мочить! Закрыть!": Профессор помог Норкину показать яркий пример оскорбления русских
25 декабря 2020, 21:25
"Закройте дверь": Мишустин одёрнул шумных журналистов
25 декабря 2020, 23:15
Киев не доказал принадлежность подаренной Лаврову иконы Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 09:25
Китай отомстил: на торговой войне выиграла Россия
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
22 декабря 2020, 22:50
Кулинарная зрада - откуда не ждали: Michelin поставил точку в "борщевой войне"
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.