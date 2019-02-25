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Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" с 56 крылатыми ракетами "Томагавк" приближается к Одессе

25 февраля 2019, 07:39  •  155 • В мире
Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" , ранее вошедший в Черное море, в настоящее время подходит к портам Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" USS Donald Cook (DDG 75), который накануне вошел Черное море, в воскресенье следет к Одессе. Об этом говорит мониторинг западных морских ресурсов.
Извсетно, что эсминец вворужен 56 крылатыми ракетами "Томагавк", дальность действия которых 1,6 тыс. км.
По данным Минобороны Турции, на прошлой неделе американцы провели учения в Черном море с турецким ракетным фрегатом "Фатих".
"Дональд Кук" также имеет систему противоракетной обороны "Иджис",
В свою очередь Россия завила, что непосредственный контроль за "Дональдом Куком" осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
"Дональд Кук" в январе уже провел учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.
19 февраля в Черном море также оказались корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО: плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщики Турции, Болгарии и Румынии.

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