Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" с 56 крылатыми ракетами "Томагавк" приближается к Одессе

Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" , ранее вошедший в Черное море, в настоящее время подходит к портам Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" USS Donald Cook (DDG 75), который накануне вошел Черное море, в воскресенье следет к Одессе. Об этом говорит мониторинг западных морских ресурсов.

Извсетно, что эсминец вворужен 56 крылатыми ракетами "Томагавк", дальность действия которых 1,6 тыс. км.

По данным Минобороны Турции, на прошлой неделе американцы провели учения в Черном море с турецким ракетным фрегатом "Фатих".

"Дональд Кук" также имеет систему противоракетной обороны "Иджис",

В свою очередь Россия завила, что непосредственный контроль за "Дональдом Куком" осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Дональд Кук" в январе уже провел учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

19 февраля в Черном море также оказались корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО: плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщики Турции, Болгарии и Румынии.