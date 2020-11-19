Американский "зелёный берет" оказался "Икаром из Челябинска": Спецназовец признался в работе на РФ

В США бывший член элитного подразделения спецназа "зелёные береты" Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал себя виновным в работе на разведку России. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Из материалов суда следует, что Дзибински-Деббинс был завербован ещё в 1996 году в Челябинске, где он временно проживал в рамках образовательной программы. Утверждается, что российские спецслужбы дали ему кодовое имя Икар Лесников и отправили собирать секретные сведения в США.

С 1998 по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских Сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешёл в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс перешёл в спецназ по указанию Москвы.

"Бывший "зелёный берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединённых Штатов", - гласит заявление американского ведомства.

Стоит отметить, что признание вины в суде - довольно частое явление в американской судебной системе. Потому что борьба до конца, в случае проигрыша, грозит обвиняемым ещё большими сроками. В результате вину признают даже невиновные люди.

Именно так произошло с Марией Бутиной в 2018 году, которую обвинили в работе на Россию буквально на пустом месте. Она была вынуждена признать вину, чтобы её выпустили из изолятора и депортировали в Россию как можно скорее.