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Американский "зелёный берет" оказался "Икаром из Челябинска": Спецназовец признался в работе на РФ

19 ноября 2020, 09:05  •  204 • Политика
Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку. Речь идёт о "зелёном берете", которого якобы завербовали в Челябинске и дали кодовое имя Икар Лесников.
В США бывший член элитного подразделения спецназа "зелёные береты" Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал себя виновным в работе на разведку России. Об этом сообщается на сайте Минюста США.
Из материалов суда следует, что Дзибински-Деббинс был завербован ещё в 1996 году в Челябинске, где он временно проживал в рамках образовательной программы. Утверждается, что российские спецслужбы дали ему кодовое имя Икар Лесников и отправили собирать секретные сведения в США.
С 1998 по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских Сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешёл в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс перешёл в спецназ по указанию Москвы.
"Бывший "зелёный берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединённых Штатов", - гласит заявление американского ведомства.
Стоит отметить, что признание вины в суде - довольно частое явление в американской судебной системе. Потому что борьба до конца, в случае проигрыша, грозит обвиняемым ещё большими сроками. В результате вину признают даже невиновные люди.
Именно так произошло с Марией Бутиной в 2018 году, которую обвинили в работе на Россию буквально на пустом месте. Она была вынуждена признать вину, чтобы её выпустили из изолятора и депортировали в Россию как можно скорее.

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