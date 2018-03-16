Американский "ястреб" полёты завершил: Семь погибших

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На границе Ирака и Сирии разбился американский вертолёт HH-60 Pave Hawk со спецназовцами

Официальное сообщение звучит так:

Примерно в 6:45 HH-60 Pave Hawk США потерпел крушение в западном Ираке. Крушение не является результатом вражеской деятельности. Этот инцидент расследуется".

"Весь персонал на борту погиб во время крушения, - заявил бригадный генерал Джонатан П.Брага, начальник оперативного управления объединённых сил коалиции".

На борту, по данным американского телеканала ABC, находились семь человек. Все - служащие военно-воздушных сил. Все - погибли.

Что ж, бывает

Если по чести, то полагалось бы посочувствовать. Хоть и вражеские, но воины. Боевых действий между нами и ими нет. Можно лишь выразить уважение к солдатам, погибшим при исполнении своего долга.

Полагалось бы. Даже несмотря на то, что долг они исполняли позорный, заключавшийся в поддержке террористов, всем миром признанных террористами, которые борются против законного правительства.

Но опять же – здесь нет вины солдата. Он выполняет приказ. Вина на тех, кто отправил солдата выполнять позорный приказ. И вот как раз здесь начинаются вопросы, в каком именно позоре участвовали честно погибшие американские солдаты.

Фото: www.globallookpress.com

Странности с крушением

Первым признаком, что что-то нечисто, являются наползающие друг на друга информационные куски, которые, по идее, должны стоять в спокойной солдатской шеренге. Вот и тут: по одним сообщениям, вертолёт перевозил только служащих ВВС США, а вот по другим – спецназовцев. Но снова: по одним данным, машина везла оружие для неназванного адресата. По другим – не участвовала в боевой миссии.

Одни источники говорят, что "вражеской активности" по вертолёту не было, другие не исключают, что он всё же был обстрелян. И источники все, что называется, из одного "корня" – военные.

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И, наконец, самое многозначительное обстоятельство. Согласно всем свидетельствам, вертолёт упал в иракской провинции Анбар, недалеко от города Аль-Каим. А вот это уже городок интересный. Не ключевой сам по себе, но – находящий в ключевом районе, где не только смыкаются границы Сирии и Ирака, но и находится стратегический погранпереход между этими странами. И имя этого городка не раз упоминалось в материалах "Царьграда" в 2017 году в тесной связке с именем Абу-Камаль. Так называется город на сирийской стороне, который был последним оплотом запрещённого в России ИГ. И на штурм которого американцы буквально пинками под зад гнали сирийских курдов.

Стратегический переход

Почему? Да потому, что погранпереход между Абу-Камалем и Аль-Каимом является именно стратегическим: контроль над ним означает контроль над каналом связи и снабжения между Дамаском и Тегераном, между иранскими прокси в Сирии и самим Ираном. Это, можно сказать, основный "бык", краеугольная опора "шиитского моста", по которому осуществляется проекция силы Ирана в Сирии и Ливане, во всех шиитских районах этих стран.

А в конечном итоге эта сила проецируется через "Хизбаллу" на – на Израиль, конечно, на кого ещё.

И Израиль от этого сильно нервничает.

Напомним, что осенью 2017 года ИГ на левом берегу Евфрата буквально расступался перед курдами, рвущимися к Абу-Камалю, в то время как на правом берегу оказывали жесточайшее сопротивление правительственным силам. Сегодня стало уже окончательно ясно – как, впрочем, было ясно и тогда, - что за таким поведением ИГ стояло американское командование, в руках которого эта террористическая группировка выступала обычным прокси-инструментом гражданской войны в Сирии. И американцам было ясно: кто успеет к границе первым – тот успеет вообще к выигрышу в сирийской войне.

Но это было очевидно всем. И потому сирийские войска к Абу-Камалю всё же успели первыми. А кое-кто поговаривал, что немалый вклад в той победе был сделан и русскими силами специальных операций. Русские военные вообще стратегически мыслят куда лучше американских. История войн, где они опосредованно участвовали, это вполне отчётливо показывает.

Так вот, Абу-Камаль - это город, из которого дороги расходятся на пять важных стратегических направлений. А Аль-Каим – это его "отражение" на иракской стороне. И со своей стороны его у ИГ отобрала иракская армия. В союзе с "Хизбаллой", что стоит отметить…

Фото: www.globallookpress.com

Смысл крушения в смысле стратегии

И вот в свете этого стратегического значения данной точки падение американского вертолёта сразу окрашивается в очень специфические смысловые цвета.

То есть.

Спецназ. Вёз оружие. Грузоподъёмность, грубо говоря, тонна, но с использованием подвески – ещё плюс четыре. Армию не снабдишь, но для отдельной банды стрелковки с патронами и минами – вполне нормально. Погибших – семеро. При том, что экипаж – 4 человека, трое сопровождающих груз спецназовцев – тоже нормально.

Куда везли груз? А об этом просто кричит география. Иракцам в Аль-Каим проще всё привезти по суше. Курдам на левом берегу Евфрата – аналогично. Да и убирают их оттуда постепенно, передавая власть местным комитетам, собранным – вот ведь какое неожиданное совпадение! – из "раскаявшихся" ИГИЛовцев.

А что у нас рождает власть? Винтовка рождает власть, говаривал товарищ Мао абсолютно справедливо.

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Но и всем этим "военным комитетам Дейр-эз-Зора" оружие можно доставить и больше, и менее экзотическим способом. Должен у американцев тут быть ещё какой-то интерес… Какой? Да вот он, здесь же! И на правом, и на левом берегах Евфрата по пустыне кочуют племена бедуинов, часть которых как заявила себя за ИГИЛом, так с тех пор принадлежность и не меняла. На них все махнули рукою, потому что по-настоящему они никому не мешают, но на картах политических раскладов Сирии и Ирака можно до сих пор видеть своеобразные чёрные "уши" по обе стороны реки, которые формально обозначают принадлежность территорий ИГИЛовцам.

А ИГ уже не раз нападал на сирийский Абу-Камаль. И вообще – неспокойная тут обстановка, в этой местности. И подбросить какому-то отрядику "чёрных" оружьица и боеприпасов, чтобы они ещё раз сделали службы правительственных войск Сирии в этом месте далеко не мёдом, - вот для этого такой юркий, относительно мощный и неплохо вооружённый вертолёт как HH-60 Pave Hawk, - идеальное транспортное средство.

А раз так, то и у оппонентов нерушимого блока США-ИГ есть и глаза, и оружие. И они, оппоненты, помнят нападение на себя американской авиации в феврале.

Впрочем, ничего утверждать не будем. Данных недостаточно, а скоро засекретят вообще всё по этому делу. Но робко, стеснительно предположим: несмотря на отрицание со стороны США, не исключено, что нежданно и фатально встретиться с землёй американскому вертолёту кто-то помог…

Покровский Александр