Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Дамаске выбирали президента России
«Правда на нашей стороне»
Киев признал, что у ракет Северной Кореи - украинские движки
Без ответа от Лондона: СК возбудил дела по фактам убийства Глушкова и покушения ...
Главная / В мире

Американский "ястреб" полёты завершил: Семь погибших

16 марта 2018, 22:24  •  65 • В мире
На границе Ирака и Сирии разбился американский вертолёт HH-60 Pave Hawk со спецназовцами
Официальное сообщение звучит так:
Примерно в 6:45 HH-60 Pave Hawk США потерпел крушение в западном Ираке. Крушение не является результатом вражеской деятельности. Этот инцидент расследуется".
"Весь персонал на борту погиб во время крушения, - заявил бригадный генерал Джонатан П.Брага, начальник оперативного управления объединённых сил коалиции".
На борту, по данным американского телеканала ABC, находились семь человек. Все - служащие военно-воздушных сил. Все - погибли.
Что ж, бывает
Если по чести, то полагалось бы посочувствовать. Хоть и вражеские, но воины. Боевых действий между нами и ими нет. Можно лишь выразить уважение к солдатам, погибшим при исполнении своего долга.
Полагалось бы. Даже несмотря на то, что долг они исполняли позорный, заключавшийся в поддержке террористов, всем миром признанных террористами, которые борются против законного правительства.
Но опять же – здесь нет вины солдата. Он выполняет приказ. Вина на тех, кто отправил солдата выполнять позорный приказ. И вот как раз здесь начинаются вопросы, в каком именно позоре участвовали честно погибшие американские солдаты.
Фото: www.globallookpress.com
Странности с крушением
Первым признаком, что что-то нечисто, являются наползающие друг на друга информационные куски, которые, по идее, должны стоять в спокойной солдатской шеренге. Вот и тут: по одним сообщениям, вертолёт перевозил только служащих ВВС США, а вот по другим – спецназовцев. Но снова: по одним данным, машина везла оружие для неназванного адресата. По другим – не участвовала в боевой миссии.
Одни источники говорят, что "вражеской активности" по вертолёту не было, другие не исключают, что он всё же был обстрелян. И источники все, что называется, из одного "корня" – военные.
Читайте также
Дума пала в Гуте Появилась информация, что город Дума в сирийской Восточной Гуте переходит под контроль сирийского...
И, наконец, самое многозначительное обстоятельство. Согласно всем свидетельствам, вертолёт упал в иракской провинции Анбар, недалеко от города Аль-Каим. А вот это уже городок интересный. Не ключевой сам по себе, но – находящий в ключевом районе, где не только смыкаются границы Сирии и Ирака, но и находится стратегический погранпереход между этими странами. И имя этого городка не раз упоминалось в материалах "Царьграда" в 2017 году в тесной связке с именем Абу-Камаль. Так называется город на сирийской стороне, который был последним оплотом запрещённого в России ИГ. И на штурм которого американцы буквально пинками под зад гнали сирийских курдов.
Стратегический переход
Почему? Да потому, что погранпереход между Абу-Камалем и Аль-Каимом является именно стратегическим: контроль над ним означает контроль над каналом связи и снабжения между Дамаском и Тегераном, между иранскими прокси в Сирии и самим Ираном. Это, можно сказать, основный "бык", краеугольная опора "шиитского моста", по которому осуществляется проекция силы Ирана в Сирии и Ливане, во всех шиитских районах этих стран.
А в конечном итоге эта сила проецируется через "Хизбаллу" на – на Израиль, конечно, на кого ещё.
Самая большая глупость: Друг Юлии Скрипаль о ее причастности к отравлению
И Израиль от этого сильно нервничает.
Напомним, что осенью 2017 года ИГ на левом берегу Евфрата буквально расступался перед курдами, рвущимися к Абу-Камалю, в то время как на правом берегу оказывали жесточайшее сопротивление правительственным силам. Сегодня стало уже окончательно ясно – как, впрочем, было ясно и тогда, - что за таким поведением ИГ стояло американское командование, в руках которого эта террористическая группировка выступала обычным прокси-инструментом гражданской войны в Сирии. И американцам было ясно: кто успеет к границе первым – тот успеет вообще к выигрышу в сирийской войне.
Но это было очевидно всем. И потому сирийские войска к Абу-Камалю всё же успели первыми. А кое-кто поговаривал, что немалый вклад в той победе был сделан и русскими силами специальных операций. Русские военные вообще стратегически мыслят куда лучше американских. История войн, где они опосредованно участвовали, это вполне отчётливо показывает.
Так вот, Абу-Камаль - это город, из которого дороги расходятся на пять важных стратегических направлений. А Аль-Каим – это его "отражение" на иракской стороне. И со своей стороны его у ИГ отобрала иракская армия. В союзе с "Хизбаллой", что стоит отметить…
Фото: www.globallookpress.com
Смысл крушения в смысле стратегии
И вот в свете этого стратегического значения данной точки падение американского вертолёта сразу окрашивается в очень специфические смысловые цвета.
То есть.
Спецназ. Вёз оружие. Грузоподъёмность, грубо говоря, тонна, но с использованием подвески – ещё плюс четыре. Армию не снабдишь, но для отдельной банды стрелковки с патронами и минами – вполне нормально. Погибших – семеро. При том, что экипаж – 4 человека, трое сопровождающих груз спецназовцев – тоже нормально.
Снова «лайкли»: в России ответили на заявление Бориса Джонсона о «приказе Путина отравить Скрипаля»
Куда везли груз? А об этом просто кричит география. Иракцам в Аль-Каим проще всё привезти по суше. Курдам на левом берегу Евфрата – аналогично. Да и убирают их оттуда постепенно, передавая власть местным комитетам, собранным – вот ведь какое неожиданное совпадение! – из "раскаявшихся" ИГИЛовцев.
А что у нас рождает власть? Винтовка рождает власть, говаривал товарищ Мао абсолютно справедливо.
Читайте также
"Не твоя, вот ты и бесишься": Почему США устроили истерику из-за Восточной Гуты Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал развёрнутый комментарий относительно...
Но и всем этим "военным комитетам Дейр-эз-Зора" оружие можно доставить и больше, и менее экзотическим способом. Должен у американцев тут быть ещё какой-то интерес… Какой? Да вот он, здесь же! И на правом, и на левом берегах Евфрата по пустыне кочуют племена бедуинов, часть которых как заявила себя за ИГИЛом, так с тех пор принадлежность и не меняла. На них все махнули рукою, потому что по-настоящему они никому не мешают, но на картах политических раскладов Сирии и Ирака можно до сих пор видеть своеобразные чёрные "уши" по обе стороны реки, которые формально обозначают принадлежность территорий ИГИЛовцам.
А ИГ уже не раз нападал на сирийский Абу-Камаль. И вообще – неспокойная тут обстановка, в этой местности. И подбросить какому-то отрядику "чёрных" оружьица и боеприпасов, чтобы они ещё раз сделали службы правительственных войск Сирии в этом месте далеко не мёдом, - вот для этого такой юркий, относительно мощный и неплохо вооружённый вертолёт как HH-60 Pave Hawk, - идеальное транспортное средство.
А раз так, то и у оппонентов нерушимого блока США-ИГ есть и глаза, и оружие. И они, оппоненты, помнят нападение на себя американской авиации в феврале.
Впрочем, ничего утверждать не будем. Данных недостаточно, а скоро засекретят вообще всё по этому делу. Но робко, стеснительно предположим: несмотря на отрицание со стороны США, не исключено, что нежданно и фатально встретиться с землёй американскому вертолёту кто-то помог…
Покровский Александр

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
16 марта 2018, 19:09
Самая большая глупость: Друг Юлии Скрипаль о ее причастности к отравлению
16 марта 2018, 06:09
Падение "черного ястреба" : Военный вертолет США разбился у границы с Сирией
15 марта 2018, 23:39
Савченко идёт своим путём

Загрузка...
16 марта 2018, 09:09
«Новичок» в багаже: в Великобритании назвали новую версию отравления Скрипаля
16 марта 2018, 22:24
Американский "ястреб" полёты завершил: Семь погибших
16 марта 2018, 02:39
Гуманитарный прорыв: Восточную Гуту покинули более 11 600 мирных жителей
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
12 марта 2018, 07:54
Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
15 марта 2018, 04:09
Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй
12 марта 2018, 00:08
370 миллионов на лечебную грязь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.