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Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР

27 июля 2019, 03:54  •  104 • В мире
Около суток назад американский военный самолёт Boeing P-8A Poseidon, проводя очередную разведывательную миссию у побережья Сирии, неожиданно перестал отслеживаться общедоступными ресурсами. Как сообщает пользователь Twitter Abe Ghazal, отследивший перемещение "убийцы субмарин", самолёт исчез на час, едва приблизившись к базе ВМФ России в САР.
Американский военный самолёт Boeing P-8A Poseidon во время очередной инспекции близ сирийского побережья решился на хитрость - внезапно перестал отслеживаться общедоступными ресурсами. Военный борт не могли зафиксировать общедоступные ресурсы, отмечает пользователь Twitter Abe Ghazal.
По его скриншотам видно, как "Посейдон", который в иностранной прессе называют "убийцей субмарин", рядом с базой ВМФ России в Тартусе совершает петлю вдоль берега.
Скриншот twitter.com/abe_ghazal
При этом, отмечает исследователь, подобные исчезновения близ сирийских границ бортов США наблюдаются уже не в первый раз.
Однако до сих пор пока неизвестно, куда "исчезают" разведчики и где в этот раз целый час находился американский военный самолёт.
По информации "Авиапро", регулярные исчезновения американских военных самолётов рядом с российскими военными базами на территории Сирии - свидетельство работы системы РЭБ, которая подавляет передачу данных со спутников, причём, как правило, происходит это исключительно на определённых участках маршрута полёта.
Напомним, что американский журнал The National Interest ранее особо подчёркивал роль морских патрульных самолётов. По информации издания, они играют важнейшую роль в отслеживании перемещения кораблей и особенно подводных лодок в обширных водах Мирового океана, а в случае начала боевых действий - в их уничтожении.
Основу полезной нагрузки "Посейдона" составляют разнообразные приборы обнаружения. Среди них многоцелевой поисковый радиолокатор с синтезированной апертурой, способный обнаруживать местонахождение самолётов на расстоянии нескольких сотен километров, а также работающий в режиме высокого разрешения, что позволяет ему засекать перископы подводных лодок на большом удалении и даже распознавать корабли различных типов.

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